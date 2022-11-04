سکوت شورای امنیت در برابر حادثه تروریستی شیراز غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نامه خود به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که رونوشت آن به رئیس دوره ای شورای امنیت و همچنین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شده است، ضمن تشکر از موضعگیری به موقع سخنگوی سازمان ملل و بیانیه ایشان در محکومیت حادثه تروریستی شیراز، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم واکنش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به این حادثه را تشریح کرده است.

متن نامه امیر عبداللهیان به آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



عالیجناب آنتونیو گوترش

دبیرکل ملل متحد



همان طور که آگاه هستید تروریسم بار دیگر از ملت بزرگ ایران قربانی گرفت.

پس از حملات تروریستی گذشته علیه شهروندان، دیپلمات ها و دانشمندان و مراکز هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، این بار در یک حمله تروریستی شوم در ۴ آبان ۱۴۰۱ به زائران حرم مقدس شاهچراغ در شیراز، ۱۵ تن از شهروندان بیگناه کشور من، شامل مرد، زن و کودک شهید و ۳۰ نفر نیز زخمی شدند.



این حمله تروریستی که داعش رسماً مسئولیت آن را بر عهده گرفت، هم ارزش رشادت های سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مبارزه با این گروه و تضمین امنیت کشورهای منطقه در برابر خطر آنها را به اثبات رساند و هم ضرورت تداوم تلاش های موثر و مستمر منطقه ای و بین المللی برای ریشه کنی کامل آنها را مورد تأکید قرار می دهد و یادآوری می کند که حساسیت و هوشیاری جامعه بین المللی نسبت به تهدیدات تروریسم نباید کاهش یابد.



در این راستا، مایلم از موضع به موقع سخنگوی سازمان ملل و متعاقب آن، بیانیه جنابعالی در محکومیت اقدام تروریستی در شیراز صمیمانه تقدیر نمایم. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی مهم و مثبت در اتخاذ رویکرد یکسان و بدون تبعیض سازمان ملل در مقابله با تروریسم قلمداد می کند.



اما همزمان، انتظار می رفت که شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهاد اصلی عهده دار حفظ صلح و امنیت بین المللی، که مکرراً از ترروریسم بین المللی به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت جهان یاد کرده است، طبق قطعنامه های خود و همچنین رویه تثبیت شده این نهاد در مقابله با تروریسم، حادثه تروریستی شیراز را نیز شدیداً محکوم می کرد و خواستار محاکمه و مجازات عاملان آن می شد.



با این وجود، سکوت غیرقابل قبول شورای امنیت در برابر این حادثه نشان داد که برخی قدرتها که از جمله عضو دائم شورای امنیت نیز هستند، هنوز تروریستها را به خوب و بد تقسیم می کنند و نه تنها کماکان به استفاده ابزاری از این گروهها ادامه می دهند، بلکه مانعی در برابر انجام وظایف موثر شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین المللی محسوب می شوند.



البته، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای قربانی تروریسم و پیشگام مبارزه با گروههای تروریستی در منطقه، قاطعانه مصمم به تداوم تلاش های خود در مبارزه با تروریسم و حمایت از امنیت ملل منطقه و ملت شریف ایران در برابر خطرات این گروه ها است.



موفقیت روزافزون جنابعالی در پیشبرد اهداف سازمان ملل را آرزومندم و فرصت را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارم.



حسین امیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه