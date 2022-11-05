به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: تهدید روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته ای جدی است.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص ادامه داد: خطر استفاده روسیه از تسلیحات هسته ای در اوکراین زیاد نیست، اما ائتلاف آن را بسیار جدی می گیرد زیرا این احتمال بسیار زیاد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، «ینس استولتنبرگ» در این باره افزود: مسکو باید درک کند که جنگ هسته ای هیچ برنده‌ ای ندارد. پوتین این جنگ را آغاز کرد، این انتخاب او بود، اگر بخواهد می‌ تواند فردا به آن پایان دهد!

در همین ارتباط، آندره کلین سفیر روسیه در انگلیس اخیراً در سخنانی بر پایبندی مسکو به عدم بکارگیری سلاح هسته ای تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، سفیر روسیه در لندن طی گفتگو با شبکه اسکای نیوز گفت: پیروزی در جنگ هسته ای ممکن نیست و نباید چنین جنگی ابداً روی دهد. ما به شدت به این اصل پایبند هستیم. جهان تضمین هایی را در اختیار دارد که روسیه به هیچ وجه از سلاح های هسته ای تاکتیکی در بحران اوکراین استفاده نخواهد کرد.

این در حالی است که آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا می گوید که با توجه به تنش‌ های موجود، آمریکا باید تمام تسلیحات هسته‌ای که در خارج از این کشور مستقر کرده را به قلمرو خود برگرداند.

آنتونوف گفت: در شرایط پرتنش فعلی و افزایش مخاطرات، کشورهای هسته‌ای مسئولیتی ویژه برای جلوگیری از تشدید تنش دارند. علاوه بر این، یک بار دیگر از واشنگتن می‌خواهم که تمام سلاح‌های هسته‌ای که در خارج از این کشور مستقر کرده را به خاک خود باز گردانده، زیرساخت‌های برون‌مرزی برای ذخیره و نگهداری آنها را از بین برده و رزماش شبیه‌سازی استفاده از این تسلیحات با دخالت نیروهای کشورهای غیرهسته‌ای که به عنوان بخشی از «رزمایش‌های مشترک هسته‌ای» ناتو انجام می‌شود را کنار بگذارد؛ رزمایش‌هایی که خلاف اصول اولیه معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است.

اظهارات آنتونوف پس از انتشار گزارش نشریه پولیتیکو درباره اینکه آمریکا برنامه‌های خود برای انبار کردن نسخه به‌روزرسانی‌شده بمب هسته‌ای B۶۱-۱۲ را تسریع کرده است، مطرح شد.