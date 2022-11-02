ورود پهپاد از خاک کوزوو به حریم هوایی صربستان/ پریشتینا تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در بحبوحه افزایش تنش ها میان دو کشور، صربستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که چند پهپاد از مرز کوزوو وارد حریم هوایی این کشور شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت دفاع صربستان در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که در ۳ روز گذشته چندین فروند پهپاد از سوی کوزوو وارد این کشور شده است.

به گزارش این رسانه، دولت کوزوو با رد این ادعا تأکید کرد که از اراضی این کشور پهپادی وارد صربستان نشده است.

در همین ارتباط، «میلوش ووچویچ» (Milos Vucevic) وزیر دفاع صربستان در سخنانی ورود غیرقانونی چند پهباد جنگی از کشور کوزوو به حریم هوایی این کشور را رسانه ای کرد.

تنش ها بین کوزوو و صربستان بر سر قانون تصویب شده توسط پریشتینا در ارتباط با تغییر پلاک خودروهای قدیمی افزایش یافته است.

دبیرکل ناتو چندی پیش در این خصوص، کوزوو و صربستان را به خویشتنداری و جلوگیری از تنش‌های جدید دعوت کرد.

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در گفتگو با خبرنگاران پس از دیدار با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در بروکسل گفت: تمام طرف‌ ها را به خویشتنداری و اجتناب از خشونت دعوت می‌ کنم. ناتو از نزدیک بر اوضاع نظارت دارد. نیروهای صلح بان ما همچنان بر اجرای مأموریت سازمان ملل تمرکز دارند و آماده مداخله در اوضاع در صورت به خطر افتادن ثبات در این منطقه هستند.

اتحادیه اروپا نیز پیشتر اعلام کرد که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با رئیس جمهور صربستان و نخست وزیر کوزوو در بروکسل دیدار و رایزنی خواهد کرد.

تنش بین صربستان و کوزوو پس از اجرای قانون جدید کوزوو درباره رفت و آمد وسایل نقلیه با پلاک صربستان و اعمال محدودیت بر آنها تشدید شد.

بعد از درخواست سفارت آمریکا، مقامات منطقه کوزوو اعلام کردند قانون ممنوعیت ورود افراد با پلاک‌ها و اسناد صربستانی به کوزوو تا یک ماه به تعویق افتاده است. مقامات کوزوو پیش از این اعلام کرده بودند که این قانون از اول ماه آگوست اجرایی می‌ شود.

لازم به ذکر است که کوزوو که عمدتاً آلبانیایی ها ساکن آن هستند، در سال ۱۹۹۹ از صربستان جدا شد و در سال ۲۰۰۸ استقلال خود را اعلام کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه، و برخی کشورهای دیگر استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند، اما صربستان، همچنان کوزوو را استانی خودمختار و تحت حاکمیت خود می‌داند.