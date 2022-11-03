به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هم اکنون کنفرانس مشترک مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در آنکارا در حال برگزاری است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس مشترک خود با دبیرکل ناتو اعلام کرد: ترکیه معتقد است که ولادیمیر پوتین رویکرد سازنده ای در حل مشکلات پیرامون توافق غلات از خود نشان داده است. ۲۰ روز بعد؛ توافق غلات باید دوباره تمدید شود؛ ما به تلاش خود برای اطمینان از ادامه بی وقفه آن ادامه خواهیم داد.

وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت کنونی در اوکراین نیز گفت: جنگ ادامه دارد و اوضاع پیچیده تر می شود. شرایط روی زمین تغییر کرده است. خیلی چیزها تغییر کرده و پیچیده تر شده است.

وی در ارتباط با درخواست سوئد و فنلاند از آنکارا برای تصویب پیوستن آنها در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هم گفت: ترکیه معتقد نیست که سوئد و فنلاند به شرایط توافقات منعقد شده برای ورود این کشورها به ناتو عمل کرده باشند. نمی توان گفت که تمامی عناصر تفاهم نامه مبارزه با تروریسم به طور کامل توسط فنلاند و سوئد اجرا شده است.

از سوی دیگر، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: فنلاند و سوئد خواسته های ترکیه برای عضویت در ناتو را برآورده کرده اند؛ بنابراین زمان آن فرا رسیده است که آنها را در این ائتلاف بپذیریم. ما از تلاش های ترکیه برای حفاظت از این خط حیاتی مهم در دریای سیاه (توافق انتقال غلات اوکراین) که برای نیاز میلیون ها نفر انجام داده است، قدردانی می کنیم.