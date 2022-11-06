آخرین وضعیت ماهواره خیام/ ثبت نام برای دریافت تصاویر کالیبره

حسن سالاریه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام اینکه خوشبختانه تصاویر ماهواره خیام کالیبره شد و در حال حاضر تصاویر دریافت می‌شود، اظهار کرد: هم اکنون در مرحله ذخیره سازی تصاویر ماهواره خیام هستیم‌.



رئیس سازمان فضایی ایران ضمن اشاره به اینکه تصاویر ماهواره در اختیار شرکت‌های دانش بنیان متقاضی و تأیید صلاحیت شده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ثبت نام شرکت‌های دانش بنیان در حال انجام است و اطلاعات آن در سایت سازمان فضایی وجود دارد.



سالاریه ادامه داد: شرکت‌ها باید درخواستشان را در سایت سازمان ثبت کنند و پس از این مرحله، ارزیابی شرکت‌ها را خواهیم داشت. چرا که تصاویر ذخیره شده ماهواره خیام در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیانی که احراز صلاحیت شده‌اند، قرار خواهد گرفت و برای احراز صلاحیت این شرکت‌ها کارگروهی نیز تشکیل شده است.

رئیس سازمان فضایی درباره کارکرد تصاویر این ماهواره نیز توضیح داد و گفت: تصاویر خیام عمدتاً در حوزه‌های سنجش از دور از جمله در حوزه کشاورزی، محیط زیست، بررسی و پایش مخاطرات طبیعی، حوزه‌های مربوط به مدیریت شهری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.



معاون وزیر ارتباطات تعیین اراضی و تعیین مرز اراضی و حوزه پایش خشکسالی را از دیگر موارد کاربردی تصاویر ماهواره خیام عنوان کرد.



وی افزود: تصاویر خیام در کنار سایر ماهواره‌هایی که دیتاهایشان را در مؤسسه داریم قرار می‌گیرد برای اینکه شرکت‌های دانش بنیان از آنها برای تهیه گزارش‌هایشان استفاده کنند.



به گزارش مهر، ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است که به سفارش سازمان فضایی ایران توسط یک شرکت روسی ساخته شده‌است و در ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ توسط موشک روسی سایوز از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به مدار نزدیک زمین ارسال شد. عملیات کنترل ماهواره در ایران و در مرکز کنترل فضایی سازمان فضایی ایران در ماهدشت کرج انجام می‌شود.