پروژه های ماهواره ای ناهید ۲ و طلوع ۳ فردا رونمایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی فردا سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی در موزه ارتباطات برگزار می‌شود.

در این مراسم از نمونه کیفی ماهواره ناهید ۲ و نمونه پروازی ماهواره طلوع ۳ رونمایی می‌شود.

همچنین پیش از این حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضایی ایران نیز با انتشار توئیتی از نمایش اولین دسته از تصاویر ماهواره خیام در روز سه‌شنبه، ۱۸ بهمن همزمان با مراسم روز ملی فناوری فضایی خبر داده بود.

وی عنوان کرده بود: سازمان فضایی ایران مدت‌ها است که در حال دریافت تصویر از ماهواره «خیام» است و این تصاویر در یک روند مشخصی در اختیار نهادهای دولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهیان قرار می‌گیرد.