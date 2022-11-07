آزمایش موتور موشک سوخت مایع با توان رانش ۵۰۰ تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، شرکت علوم و فناوری هوافضای چین، پیمانکار بزرگ فضایی این کشور، اعلام کرد نیروی رانش موتور موشک جدید با اکسیژن مایع و نفت سفید حدود چهار برابر موتورهای فعلی از همین نوع است.

این شرکت گفت که موفقیت این آزمایش نشان دهنده یک پیشرفت بزرگ در توسعه موتور موشکی از این نوع در چین است. این شرکت همچنین موتور اکسیژن مایع متان ۸۰ تنی خود را با موفقیت آزمایش کرده که بیشترین نیروی رانش را در بین موتورهای مشابه خود دارد.

این موتور دارای حداکثر ۸۰ تن توان رانش بر روی زمین و ۹۰ تن توان رانش در محیط خلاء است. این موشک در راکت‌های تجاری استفاده خواهد شد و می‌تواند نیروی لازم برای پرتاب انواع راکت‌های یک بار مصرف و کم هزینه را تأمین کند.

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