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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۲

با موشک لانگ مارچ؛

چین ماهواره ارتباطی جدید پرتاب کرد

چین ماهواره ارتباطی جدید پرتاب کرد

چین روز شنبه یک ماهواره ارتباطی جدید از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ در استان سیچوان در جنوب غربی چین به مدار زمین فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، ماهواره "چایناست ۱۹" ساعت ۱۹:۵۰ به وقت محلی به فضا پرتاب شد و بدین منظور از یک موشک حامل به نام لانگ مارس -۳B استفاده شد.

این ماهواره عمدتاً خدمات ارتباطی را برای مسیرهای مهم در سراسر اقیانوس آرام، شرق اقیانوس آرام و سواحل غربی آمریکای شمالی ارائه خواهد کرد.

این پرتاب چهارصد و چهل و هفتمین مأموریت از سری موشک‌های حامل ماهواره لانگ مارچ است. چین در سال‌های اخیر برای استقلال در حوزه‌های مخابراتی و ارتباطی تلاش‌های زیادی کرده و در حال افزایش دقت سیستم مکان یابی جغرافیایی ماهواره‌ای اختصاصی خود نیز هست.

کد مطلب 5626327

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