چین ماهواره ارتباطی جدید پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، ماهواره "چایناست ۱۹" ساعت ۱۹:۵۰ به وقت محلی به فضا پرتاب شد و بدین منظور از یک موشک حامل به نام لانگ مارس -۳B استفاده شد.

این ماهواره عمدتاً خدمات ارتباطی را برای مسیرهای مهم در سراسر اقیانوس آرام، شرق اقیانوس آرام و سواحل غربی آمریکای شمالی ارائه خواهد کرد.

این پرتاب چهارصد و چهل و هفتمین مأموریت از سری موشک‌های حامل ماهواره لانگ مارچ است. چین در سال‌های اخیر برای استقلال در حوزه‌های مخابراتی و ارتباطی تلاش‌های زیادی کرده و در حال افزایش دقت سیستم مکان یابی جغرافیایی ماهواره‌ای اختصاصی خود نیز هست.