پایش نظام مسائل گردشگری در اسناد بالادستی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست توسعه راهبردهای صنعت گردشگری و بررسی موانع موجود با حضور ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای تشکل‌های گردشگری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و مدیران این معاونت شب گذشته در هتل اوین تهران برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های گردشگری هر کدام به بیان دغدغه‌های تشکل خود پرداختند و نمایندگان مجلس نیز ضمن همراهی برای پیگیری مسائل آنها، موضوعاتی را مطرح کردند.

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس هم تصریح کرد: در حوزه گردشگری سندهای بالادست زیادی داریم مسیری هم برای آن طی شده است باید از بخش خصوصی و نمایندگان سوال کرد که نسبت به طرح جامع چه نقشی داشته ایم و کجاها پیش رفته ایم. ما باید وضع فعلی را با سندهای بالادستی تطبیق دهیم. مثلاً بگوییم در سال ۱۴۰۴ باید به این نقطه می‌رسیدیم ولی الان در این جایگاه قرار داریم. مشکلاتش چه بوده است. نظام مسائل آن چیست چرا به این نقطه هدف نرسیده ایم. برخی از این مشکلات قانون و برخی نظارت می خواسته اند. بخش خصوصی این موارد را از نمایندگان مطالبه کنند. یا بگویید قرار بود طبق طرح جامع به این مرحله برسیم. این یک پایشی را لازم دارد. اگر اسناد بالادستی خوب بوده اند و قابلیت اجرا دارند بگویید پیشرفت‌ها در کجاها بوده است.

در ادامه سید محمد پاک مهر. نماینده بجنورد در مجلس گفت: نمایندگان اصناف گردشگری مشکلاتی از جمله کمبود بودجه برای تبلیغ گردشگری ایران، موضوع طرح توسعه برق و مشکلی که برای تأسیسات گردشگری بوجود می‌آید را مطرح کردند. من پیشنهاد می‌کنم دو ماه دیگر با اعضای کمیسیون تلفیق جلسه‌ای داشته باشید تا آنجا این مسائل حل شود. چالش‌های خود را در گردشگری مکتوب کنید و به ما بدهید و از از ظرفیت کمیسیون‌ها برای رفع چالش‌ها در گردشگری استفاده کنید. همچنین ما در مجلس کمیسیون‌های متناظری داریم شما می‌توانید درباره گردشگری سلامت با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هم صحبت کنید.

رحمت الله فیروزی پوربادی نماینده مردم نطنز گفت: باید تلاش کنیم در حوزه گردشگری یک فهم مشترک میان مسئولان کشور بوجود بیاید. رمز موفقیت کشورهای دیگر در حوزه گردشگری را دریابیم و یافته‌های جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی نماینده میاندوآب در مجلس اظهار کرد: چشمتان به بودجه ۱۴۰۲ نباشد خبری نیست. اما می‌توانید بودجه‌ای به بودجه ۱۴۰۲ اضافه کنید و راهکار دهید و ما در کمیسیون عمران و اشتغال هم وقت می‌گذاریم تا ببینیم در حوزه اشتغال گردشگری چه کاری می‌توان کرد.

توجه جدی به گردشگری در برنامه هفتم توسعه

محسنی بندپی نایب رئیس فراکسیون گردشگری و نماینده مردم نوشهر چالوس و کلاردشت نیز گفت: در همایش گردشگری سلامت که چندی پیش برگزار شد، وزارت بهداشت حضور نداشت و معاون گردشگری نیز ده دقیقه آمد و رفت. در واقع صاحب عزا در مجلس نبود.

وی افزود: گردشگری مظلوم ترین صنعت در برنامه‌های بالادستی است. بدتر از آن ضعف نظارت مجلس و عدم باور مسئولان به اهمیت و نقش گردشگری در اقتصاد است. ما شاهد عدم درک حاکمیت از نقش بخش خصوصی در کشور هستیم. باید در برنامه هفتم توسعه به طور جدی به گردشگری بپردازیم و فراکسیون‌ها فعال‌تر وارد شوند.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز هم گفت: ما به گردشگری در لایحه برنامه توسعه و بودجه توجه بیشتری خواهیم کرد. اما باید بدانید که در قرآن کریم آیات زیادی درباره گردشگری وجود دارد. عبرت گرفتن، طبیعتگردی از جمله توصیه‌های قرآن است. گردشگری با این نیت که بیداری دل‌ها اتفاق بیفتد نیز توصیه شده است. دانشمندان زیادی با سفر کردن به جایگاه‌های مهم رسیده اند مانند مولوی که در سفرش شمس را پیدا کرد.

توجه به احکام گردشگری در برنامه هفتم

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم بیان کرد: در این جلسه مسائلی درباره گردشگری در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد. ما باید بررسی کنیم در برنامه ششم چقدر از ظرفیت‌ها استفاده کرده ایم و مشکلات آن را در برنامه هفتم رفع کنیم. دولت در حال طراحی برنامه هفتم است این طرح چند روز دیگر به مجلس می‌آید و مجلس هم آن را در کمیسیون تلفیق بررسی می‌کند. احکام مورد نیاز گردشگری ظرفیت ساز هستند و می‌توان به آنها توجه کرد.

وی درباره مسائلی که در این جلسه پیرو برخورد با برخی گردشگران خارجی که از روی کنجکاوی از اتفاقات عکاسی کرده بودند مطرح شد گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که امنیت مردم کشورمان و گردشگران حفظ شود تا هم تعامل ایجاد شود و هم نفوذ اتفاق نیفتد در کنارش گردشگران هم مورد اتهام قرار نگیرند.

جوکار گفت: در سال ۲۰۲۰ گردشگری با رشد منفی ۵ درصدی مواجه شد و سال بدی را تجربه کرد اما در سال ۲۰۲۱ رشد ۲۱ درصدی داشت و گردشگران خارجی در ایران دو و نیم میلیارد دلار دلار و گردشگران داخلی ۱۴۰ هزار میلیارد دلار هزینه کردند.

آنقدر موهبت داریم که نمی‌توانیم آنها را اداره کنیم

سید کاظم موسوی نماینده حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین نیز در این نشست گفت: آنقدر موهبت الهی در حوزه گردشگری د اریم که نمی‌توانیم آن را اداره کنیم. در دنیا سهم ما از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد صنعت گردشگری؛ د کمتر از یک میلیارد دلار است. چرا ایران اینقدر از گردشگری درآمد ندارد؟ چرا برخی علاقه دارند برای خرید خانه به ترکیه بروند؟ هتلداری در سرعین هست که ساختمان هتلش صد میلیارد تومان می‌ارزد آن وقت بانک برای یک میلیارد تومان بدهی آن را به مزایده گذاشته است این چه رفتاری است که با سرمایه گذاران می‌شود؟

فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس هم گفت: ۱۶ استان ایران با ۱۵ کشور همسایه و منطقه، هم مرز است. طرح ساماندهی استان‌های مرزی کشور با محوریت دیپلماسی سیاسی اقتصادی و فرهنگی و گردشگری به تأیید و تصویب رؤسای سه قوه رسید.

وی درخواست کرد با فعالان گردشگری جلسه دیگری نیز برگزار شود و ادامه داد: در سفرمان به عمان خط دریایی و هوایی با چابهار را مصوب کردیم حتی عمانی‌ها می‌خواستند این خط با شیراز نیز راه اندازی شود.