کشف صد هزار قطعه لوازم تاسیسات قاچاق در شهرری

سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین این پلیس موفق به کشف انبار لوازم تاسیساتی قاچاق در محدوده شهرری شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد فردی با استفاده از شگردهای مجرمانه اقدام به دپوی مقدار قابل توجهی لوازم تأسیسات خارجی قاچاق اقدام کرده است.

بهرامی بیان کرد: در بررسی اولیه مشخص گردید که با استفاده از اسناد تکراری گمرکی سالهای قبل به تهران و انبار فوق انتقال و در سطح بازار به فروش می‌رساند و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: در این راستا مأمورین پایگاه جنوب این پلیس مقادیر متنابهی لوازم تأسیسات را کشف و توقیف می‌کنند. کالاهای کشف شده شامل انواع اتصالات فولادی از جمله زانو، سه راه، تبدیل، فلنج و … در سایزهای مختلف بوده که پرونده‌ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: با این شیوه و شگرد قاچاقچیان حرفه‌ای برای قاچاق و فرار از دست قانون و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی اقدام به قاچاق کالا می‌کنند.