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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۶

سرهنگ بهرامی خبر داد؛

کشف صد هزار قطعه لوازم تاسیسات قاچاق در شهرری

کشف صد هزار قطعه لوازم تاسیسات قاچاق در شهرری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۰۰ هزار لوازم تأسیسات قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند.

سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین این پلیس موفق به کشف انبار لوازم تاسیساتی قاچاق در محدوده شهرری شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد فردی با استفاده از شگردهای مجرمانه اقدام به دپوی مقدار قابل توجهی لوازم تأسیسات خارجی قاچاق اقدام کرده است.

بهرامی بیان کرد: در بررسی اولیه مشخص گردید که با استفاده از اسناد تکراری گمرکی سالهای قبل به تهران و انبار فوق انتقال و در سطح بازار به فروش می‌رساند و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: در این راستا مأمورین پایگاه جنوب این پلیس مقادیر متنابهی لوازم تأسیسات را کشف و توقیف می‌کنند. کالاهای کشف شده شامل انواع اتصالات فولادی از جمله زانو، سه راه، تبدیل، فلنج و … در سایزهای مختلف بوده که پرونده‌ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: با این شیوه و شگرد قاچاقچیان حرفه‌ای برای قاچاق و فرار از دست قانون و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی اقدام به قاچاق کالا می‌کنند.

کد مطلب 5626606

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