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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۱

تکذیبیه فدراسیون فوتبال برای پیراهن تیم ملی در جام جهانی

تکذیبیه فدراسیون فوتبال برای پیراهن تیم ملی در جام جهانی

فدراسیون فوتبال درباره تصاویر منتشر شده از پیراهن تیم ملی در جام جهانی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی انتشار تصویری از پیراهن هواداری که توسط کارگروه مد و لباس تحت عنوان «پیروز» طراحی شده، فدراسیون فوتبال اعلام می‌کند این پیراهن هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال و تیم ملی ندارد.

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همانطور که از پیش اعلام شده قرار است فردا سه‌شنبه ۱۷ آبان ماه با حضور مقامات و مسئولان ورزشی کشور از پیراهن رسمی تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی رونمایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰

کد مطلب 5626688

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