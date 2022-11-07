تکذیبیه فدراسیون فوتبال برای پیراهن تیم ملی در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی انتشار تصویری از پیراهن هواداری که توسط کارگروه مد و لباس تحت عنوان «پیروز» طراحی شده، فدراسیون فوتبال اعلام می‌کند این پیراهن هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال و تیم ملی ندارد.

همانطور که از پیش اعلام شده قرار است فردا سه‌شنبه ۱۷ آبان ماه با حضور مقامات و مسئولان ورزشی کشور از پیراهن رسمی تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی رونمایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰