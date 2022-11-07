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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵

میرشاد ماجدی:

حضور شهره موسوی در فدراسیون فوتبال قانونی است!

حضور شهره موسوی در فدراسیون فوتبال قانونی است!

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره دلیل حضور شهره موسوی نایب رئیس بازداشتی فدراسیون در جلسه هیات رئیسه ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اخیر هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایطی برگزار شد که شهره موسوی نایب رئیس بانوان این فدراسیون هم در آن حضور داشت.

موسوی که از ماه‌ها پیش به دلیل پرونده‌های اقتصادی در بازداشت به سر می‌برد، حتی با برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و حضور مهدی تاج جایگاه خود را از دست نداد و در جلسات هیات رئیسه غیبت می‌کرد.

موسوی با این حال چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور دیگر اعضای هیات رئیسه حاضر شد که این موضوع ابهاماتی درباره غیر قانونی بودن جایگاه او ایجاد کرد.

میرشاد ماجدی سرپرست سابق فدراسیون فوتبال و عضو فعلی هیات رئیسه در این خصوص با دفاع از عملکرد تیم‌های بانوان ایران در ماه‌های اخیر گفت: خانم موسوی می‌تواند در هیات رئیسه فدراسیون حضور داشته باشد و این قانونی است.

وی در واکنش به پرونده‌های اقتصادی موسوی که منجر به بازداشت او شده بود، تاکید کرد: درباره پرونده ایشان حرفی ندارم و در صلاحیت ما نیست اما طبق اساسنامه ایشان نایب رئیس بانوان است.

کد مطلب 5626580

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    نظرات

    • حسینی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام، همانطوری که تاج با ان سابقه و پرونده در راس فدراسیون است، حضور خانم موسوی در فدراسیون چیز تعجب اوری نیست.

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