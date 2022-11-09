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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱

دبیر جشنواره تئاتر فجر با گروه‌های نمایشی یزد دیدار و گفتگو کرد

دبیر جشنواره تئاتر فجر با گروه‌های نمایشی یزد دیدار و گفتگو کرد

کوروش زارعی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سفری به یزد با گروه‌های نمایشی شرکت کننده در این دوره از جشنواره دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، کوروش زارعی دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر با حضور در تمرینات گروه‌های نمایشی یزد گزارشی از آمادگی آنها برای حضور در جشنواره دریافت کرد و پای دغدغه‌هایشان نشست.

یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک میان همه این گروه‌های نمایشی یزد بر حمایت‌های مالی تمرکز داشت که زارعی قول مساعدت بر اساس نیازها و ظرفیت‌های هر گروه از جمله تعداد اعضای گروه، دکور و غیره را داد.

دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در این سفر همچنین با مدیران برخی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه یزد دیدار و گفتگو کرد تا حامی گروه‌های نمایشی استان و شهر خود باشند و به نوعی سهمی در ارتقای هنرهای نمایشی کشور داشته باشند.

بخش رقابت بزرگ صحنه ای جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر چندی پیش با هیات انتخاب شهرام کرمی، سید حسین فدایی حسین و اعظم بروجردی ۷۳ اثر را برای مرحله نهایی معرفی کرد.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همزمان با ایام جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5628132
آروین موذن زاده

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