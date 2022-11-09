به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، کوروش زارعی دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر با حضور در تمرینات گروه‌های نمایشی یزد گزارشی از آمادگی آنها برای حضور در جشنواره دریافت کرد و پای دغدغه‌هایشان نشست.

یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک میان همه این گروه‌های نمایشی یزد بر حمایت‌های مالی تمرکز داشت که زارعی قول مساعدت بر اساس نیازها و ظرفیت‌های هر گروه از جمله تعداد اعضای گروه، دکور و غیره را داد.

دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در این سفر همچنین با مدیران برخی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه یزد دیدار و گفتگو کرد تا حامی گروه‌های نمایشی استان و شهر خود باشند و به نوعی سهمی در ارتقای هنرهای نمایشی کشور داشته باشند.

بخش رقابت بزرگ صحنه ای جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر چندی پیش با هیات انتخاب شهرام کرمی، سید حسین فدایی حسین و اعظم بروجردی ۷۳ اثر را برای مرحله نهایی معرفی کرد.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همزمان با ایام جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.