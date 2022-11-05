به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، پایان آبان آخرین مهلت بارگذاری فیلم آثار بخش خیابانی تئاتر فجر در سایت جشنواره است. این در حالی است که برخی گروه‌های متقاضی شرکت در این بخش همچنان موفق به این کار نشده‌اند از این رو دبیرخانه جشنواره امکان ارسال فیزیکی لوح فشرده اثر را فراهم کرده است.

به این ترتیب این دسته از گروه‌های متقاضی شرکت در بخش خیابانی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌توانند فیلم آثار را به نشانی تهران خیابان رازی، کوچه مهبد، پلاک ۱۰ ارسال کنند. بر اساس گاه شمار بخش خیابانی فراخوان جشنواره، آخرین مهلت بارگذاری یا ارسال لوح فشرده آثار ۱ آذر ۱۴۰۱ است و اسامی منتخب مرحله اول ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.بازبینی حضوری فیلم‌های ارسالی منتخب نیز از ۱ دی لغایت ۱۵ دی ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. نتایج نهایی هم ۱۵ دی ۱۴۰۱ اعلام می‌شود.

بر اساس متن فراخوان جشنواره در بخش مسابقه نمایش‌های خیابانی به جز بخش مهمان، تمامی آثار این بخش که به‌طور مشخص برای جشنواره تولید شده‌اند در رقابت قرار خواهند گرفت. این آثار یا به صورت مستقیم با ارسال فیلم اثر به دبیرخانه مجوز حضور در این بخش را دریافت خواهند کرد و یا از طریق معرفی جشنواره‌های ملی به عنوان برگزیده به این بخش دعوت خواهند شد.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همزمان با ایام جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.