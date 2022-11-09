به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها با بیان اینکه اصل مشورت و شوراها مبنای دینی دارد گفت‌: شوراها دارای مبانی قانونی نیز هستند و اصل ۱۰۰ قانون اساسی به تمام شمول شوراها پرداخته است.

وی ادامه داد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها درباره شوراها صحبت شده است و البته به دلیل تأخیر ۲۰ ساله در تأسیس شوراها شرایط به گونه‌ای شد تا بسیاری از وظایف شوراها به سایر نهادها سپرده شود.

زاکانی گفت: یکی از اتفاقاتی که منجر به جهش در کشور و منجر به نفع برای انقلاب می‌شود توجه به شوراها است و متنوع دیدن خدمت‌ها منجر به ایجاد امکانی می‌شود که می‌تواند به عنوان حق شناخته شود.

شهردار تهران گفت: عمده اقدامات خدماتی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی توسط شهرداری انجام می‌شود و امکانات ورزشی که در اختیار شهرداری است با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: اگر قرار بر ایجاد اراده‌ای برای خدمتگذاری در شهر باشد شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی دارای امکانات متعددی هستند و درحال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد منابع شهرداری تهران را بدون توجه به مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنیم.

زاکانی با بیان اینکه شهرداری‌ها قبل از تولد تا بعد از آن بیشترین نزدیکی را با مردم دارند گفت: شهروندان در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل با شهرداری ارتباط دارند.

شهردار تهران با بیان اینکه خدمت به مردم امروز در دولت و مجلس به چشم می‌خورد گفت: یکی از دلایل عملیات ترکیبی که طی روزهای اخیر علیه ایران صورت گرفت همین تغییر ریل در جهت پیشرفت کشور بود.

وی گفت: توجه به شوراها بسیاری از گره‌های موجود کشور را باز می‌کند و در قانون و دین این نگاه وجود دارد و توقع مردم دریافت این خدمت است و باید مسئولیت پذیری وجود داشته باشد ما اعلام کرده ایم که مسئول همه چیز در تهران هستیم و تلاشمان این است که در حد اعلا خدمتگزار مردم باشیم.

زاکانی ادامه داد: در همین راستا با تمام دستگاه‌ها تفاهم نامه امضا کرده ایم و مدیریت خود را بر مبنای مشارکت با نهادها و مردم قرار داده ایم ما مشکل منابع نداریم و باید نگاه خود را تغییر دهیم.

شهردار تهران با بیان اینکه دو سال و نیم تهران در شرایط سختی گذران کار داشته است گفت: ۳ ماه شهر را با قرض اداره کردند و علت آن این است که در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار پروانه صادر شد اما در سال ۹۹ این تعداد به ۵ هزار عدد رسید و علت آن هم این بود که تهران گران اداره شود و مبتنی بر این سیاست شرایطی ایجاد شد که مسکن امروز بلای جان تهرانی‌ها شده است و سونامی مسکن از همین زمان آغاز شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۹۹ درصد منابع اعتباری شهری را تأمین کردیم اما در حال حاضر در حوزه نقد حدود ۱۰ هزار میلیارد جلوتر هستیم و درآمد بیشتری را کسب کردیم و اساس آن این بود که هیچ چیز را نفروختیم بلکه با مشارکت مردم و مولد سازی کار کردیم.

زاکانی با بیان اینکه وارد حوزه‌هایی شدیم که خط قرمز دیگران بود اظهار کرد: در حوزه جمع آوری معتادان متجاهر قرارگاه اجتماعی را با ۱۴ دستگاه برپا کردیم و درحال حاضر تلاش شد و ۵ هزار تخت تأسیس شد و پذیرای بیش از ۳ هزار معتاد هستیم.

شهردار تهران تصریح کرد: از قبل از عید قرارگاه مسکن را تشکیل دادیم تا تسهیل گری و زمینه سازی برای ساخت مسکن داشته باشیم و درحال حاضر ۳۴۰ هزار واحد تفاهم نامه نوشته ایم که ساخت حدود ۴۰ هزار عدد آن آغاز شده است.

وی گفت: طبق قانون راه و شهرسازی متولی مسکن است اما این نهاد ابزار ساخت و ساز را ندارد اما ما در این راستا به این وزارت خانه کمک می‌کنیم.

زاکانی با بیان اینکه برنامه‌هایی را در. دستور کار قرار داده ایم گفت: اگر قرار است دیگران ما را محدود کنند خودمان باید وارد عمل شویم و از طریق قانون موضوعات را پیش ببریم.