بازطراحی خدمات بهداشتی - درمانی برای مراسم اربعین ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه آسیب شناسی عملیات بهداشتی و درمانی اربعین ۱۴۰۱ در مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر برگزار شد.

طاهر درودی معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر اولین تیم امدادی به عتبات عالیات را سال ۸۶ با ۹ نفر جمعیت و با شرایط اضطراری در روز تاسوعا اعزام کرد. تا سال ۹۲ تعداد تیم امدادی ما حدوداً ۶۰ نفره بود و ۳ الی ۴ روز برای عملیات امدادی اعزام می‌شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۸ که آخرین عملیات اربعین قبل از شیوع کرونا بود، نزدیک به ۱۳۰۰ نفر نیروی امدادی مرکز پزشکی حج و زیارت به عتبات اعزام شدند. سال ۱۴۰۰ به دلیل حاکم بودن شرایط کرونایی در کشور تیمی محدود به ۱۷۰ نفر را اعزام کردیم. زیرا به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعداد زائران هم کم بود.

به گفته این مقام مسئول؛ در سال جاری تیم ۴ هزار نفره امدادی حج و زیارت برای مراسم اربعین حسینی اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در مراسم اربعین امسال با توجه به شرایطی که داشتیم تهیه و تدارک دارو از چند ماه قبل انجام شد، افزود: اختلال قابل توجه در برنامه پیاده روی اربعین حسینی امسال بحث پروازها بود. امسال علی رغم پیش بینی‌هایی که با هواپیمایی کشوری انجام شد به دلیل ازدحام جمعیت از سوی زائران امکان پرواز را از دست دادیم که در روند خدمات رسانی تأثیر گذاشت.

درودی توضیح داد: یکی از برنامه‌های هلال‌احمر برای پیاده روی اربعین سال ۱۴۰۲ این است که ساماندهی گروه‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی - درمانی را در مراسم پیاده روی اربعین داشته باشیم.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه یک بانک ۱۰ هزار نفری تیم پزشکی، برای اعلام آمادگی برای اربعین امسال را داشتیم ولی با این وجود با کمبود نیرو در مراسم مواجه شده‌ایم خاطر نشان کرد: درمانگاه‌های ما برای برگزاری مراسم اربعین سال بعد، بازطراحی می‌شوند تا استانداردهای لازم را برای پذیرش تعداد بالایی از زائران دارا باشند و بتوانند تمام خدمات بهداشتی و درمانی را به زوار ارائه دهند.