اولین ضربه اختلال اینترنت به صنعت تبلیغات برخورد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذکایی امروز در نشست خبری با بیان اینکه این اتحادیه ۱۲ رسته را تحت پوشش خود قرار داده است، اظهار کرد: به زودی با هماهنگی‌های انجام شده با اتاق اصناف ایران دو رسته دیگر نیز زیرمجموعه این اتحادیه قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی افزود: مجوز ۲۰۰۰ کانون تبلیغاتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و در حال حاضر ۵۰۰ کانون تبلیغاتی به صورت فعال در کشور فعالیت دارند که تنها ۷۰ نفر عضو اتحادیه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در چاپ دیجیتال نیز واحد غیرمجاز زیاد داریم؛ به عنوان مثال در شهر تهران ۴ هزار واحد چاپ دیجیتال فعال است که فقط ۵۰ نفر عضو اتحادیه هستند. واحدهای غیرمجاز علاوه بر عدم پرداخت حقوق دولت، ضوابط قانونی را هم رعایت نمی‌کنند و از طریق قیمت شکنی قواعد بازار را بهم ریخته و رقابت نابرابر ایجاد می‌کنند.

ذکایی ادامه داد: به همین دلیل به دنبال ساماندهی کانون‌ها و تسهیل اخذ مجوز صنفی برای این بخش هستیم تا بتوانند با فعالیت قانونی و رسمی از امکانات اتحادیه نیز بهره‌مند شوند.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی تصریح کرد: پس از شناسایی واحدهای غیرمجاز دعوت می‌کنیم که در چارچوب قانون فعالیت کنند که اگر دعوت را نپذیرند، به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ابتدا اخطار داده میش ود و در ادامه واحد صنفی پلمپ می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت تبلیغات، گفت: می‌توانیم شرایط مناسبی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم با این وجود این صنعت بسیار حساس و آسیب پذیر است و با هر شوکی دچار مشکل می‌شود.

ذکایی اضافه کرد: برای مثال وضعیت فعلی با ایجاد محدودیت در فضای مجازی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند؛ زیرا کسب و کارها در گام نخست برای کنترل هزینه، تبلیغات را حذف می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت کار تبلیغاتی بسیار گسترده است.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی در مورد زیان وارده به این صنعت، اظهار کرد: آمار دقیقی از زیان این صنف از اختلال در اینترنت وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آسیب ۱.۵ میلیارد دلاری کسب و کارهای مجازی با ایجاد محدودیت در اینترنت است.

وی تاکید کرد: شرایط کنونی ضربه جدی به بازاریابی دیجیتال وارد کرده و هر روز ادامه این وضع، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.

در ادامه علی اعتدالی - رئیس ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی - نیز گفت: هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در ابعاد ۱۳ هزار مترمربع در چهار سالن ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه از ساعت هشت تا ۱۵ برگزار خواهد شد. شرکت‌هایی از کشورهای چین و ترکیه برای حضور در این رویداد به ایران سفر می‌کنند. همچنین اعلام شده که دو هیئت عراقی و عمانی به طور رسمی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. حدود ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حاضر هستند.