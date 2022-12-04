به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «شیوه» که طی دو ماه اخیر با مدلی مناظره‌ای و چالشی درباره مبانی و نظریه‌های مرتبط با جامعه و حکومت روی آنتن شبکه چهار می‌رفت مدتی است که از کنداکتور شبکه چهار حذف شده است.

این برنامه با اجرای عطالله بیگدلی ابتدا هر شب و سپس شب‌های زوج روی آنتن رفت و توانست محل بحث بسیاری از مسائل بنیادین جامعه در وقایع اخیر شود. مباحثی که برخی از آنها برای اولین بار در تلویزیون مطرح و نسبت به آنها تحلیل و نقد صورت می‌گرفت. حتی برخی از مهمانان این برنامه نیز پس از سال‌ها به تلویزیون آمدند و برنامه توانست در مدت زمان پخش دو ماهه خود محل کنش و واکنش چهره‌های فرهنگی و استادان دانشگاه باشد.

این برنامه از ابتدای برگزاری رقابت‌های جام جهانی قطر از آنتن کنار رفت و قرار است با اتمام جام جهانی دوباره به شبکه چهار سیما بازگردد.

امروز ۱۳ آذر هم روابط عمومی شبکه چهار سیما درباره برنامه «زاویه» و پخش شبانه آن اطلاع رسانی کرد که قرار است در فصل جدید از این برنامه، جام جهانی از منظر علوم انسانی و اندیشمندان این حوزه مورد بحث قرار می‌گیرد و موضوعاتی مانند خصوصی سازی ورزش، نسبت فوتبال و جامعه و… واکاوی شوند.

در این خبر آمده است: همچنین در بخشی از فصل جدید زاویه کتاب‌های متناسب با موضوع برنامه نیز معرفی و بررسی خواهند شد. مجله علوم انسانی زاویه در فصل جدید با تغییراتی در فرم و محتوا تلاش می‌کند تا موضوعاتی را انتخاب کند که تناسب بیشتری با فضای عمومی جامعه و نیز موضوعات روز داشته باشند.

این برنامه به میزبانی سید مهدی ناظمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.