به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: متأسفانه این روزها شاهدیم بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد به مردم ایرادات بنی اسرائیلی می‌گیرند و عملاً جلوی اعطای تسهیلات به مردم گرفته شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مساله باعث نارضایتی و گله مندی مردم شده است که حتماً باید هر چه زودتر این مشکل مرتفع شود.

وی تصریح کرد: تقاضای ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی آن است که این مشکل را حل کند تا گره اعطای تسهیلات خرد به مردم باز شود.