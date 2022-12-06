عملیات تیراندازی علیه شهرک صهیونیست نشین/ بیانیه جدید عرین الاسود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع عبری امروز سه شنبه اذعان کردند که یک شهرک صهیونیست‌نشین در نزدیکی رام الله شب گذشته هدف تیراندازی مبارزان مقاومت قرار گرفته است.

شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مبارزان مقاومت که سوار بر خودرو بودند، اقدام به تیراندازی به سمت شهرک صهیونیستی عوفرا کرده و پس از آن از محل متواری شدند.

این شبکه مدعی شد که در این حادثه آسیبی به کسی نرسیده است.

رونمایی از گروه جدید مقاومتی

این در حالی است که گردان جنین نیز با انتشار بیانیه‌ای از نخستین عملیات گروه مقاومتی بها ابوالعطاء در شهرک صهیونیست نشین حرمیش در جنوب غربی سرزمین‌های اشغالی منتشر کرد.

این گروه همچنین با انتشار بیانیه‌ای افزود که رزمندگان مقاومت پس از اقدام به تیراندازی به سمت شهرک سالم به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند.

بیانیه جدید گروه مقاومتی عرین الاسود

گروه مقاومتی عرین الاسود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتقام از شهادت «عمار مفلح» جوان فلسطینی، ۵ عملیات مختلف تیراندازی علیه نظامیان صهیونیست اجرا کرده است.

بنابر اعلام این گروه مقاومتی، این عملیات‌های تیراندازی در مناطق مختلف نابلس از جمله حواره (محل شهادت عمار مفلح)، بیت فوریک و جرزیم انجام شده است.

بازداشت ۳ جوان تحت تعقیب فلسطینی

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای ارتش، شاباک و گارد مرزی شب گذشته طی عملیاتی مشترک ۳ جوان تحت تعقیب فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

سخنگوی ارتش همچنین تاکید کرد که نظامیان آنها در نزدیکی منطقه کرمی تسور هدف تیراندازی قرار گرفتند اما این حادثه تلفاتی در پی نداشته است.