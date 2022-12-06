بن گویر: شبکه الجزیره باید از اسرائیل اخراج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایتمار بن‌گویر»، وزیر پیشنهادی بنیامین نتانیاهو برای وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، شبکه الجزیره قطر را به «تبلیغات ضدیهودی و دروغ‌گویی» متهم کرد و خواستار بسته‌شدن دفتر و اخراج این شبکه تلویزیونی از سرزمین‌های اشغالی شد.

اظهارات این مقام صهیونیستی پس از آن بیان می‌شود که شبکه قطری الجزیره امروز سه‌شنبه اعلام کرد پرونده ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی این شبکه به دست نظامیان صهیونیستی را به دادگاه کیفری بین المللی (دادگاه لاهه) ارائه داده است.

بنابر اعلام این شبکه، این اقدام پس از تکمیل تحقیقات از سوی تیم حقوقی شبکه الجزیره انجام شده است. براین اساس، در این تحقیقات ادله و اسنادی وجود دارد که ثابت می‌کند شیرین ابوعاقله از سوی نظامیان صهیونیست هدف تیراندازی قرار گرفته است.

الجزیره تاکید کرده است که بنابر تحقیقات انجام شده به دادگاه لاهه اعلام شده است که ادعای رژیم صهیونیستی درباره کشته شدن شیرین ابوعاقله به صورت اشتباهی و غیر عامدانه صحت ندارد.

براین اساس، در شکوائیه شبکه الجزیره به دادگاه لاهه این نکته مورد تاکید قرار گرفته که در منطقه‌ای که شیرین ابوعاقله برای پوشش خبری حضوری داشته، هیچ گونه درگیری نظامی وجود نداشته است، مسأله‌ای که نتایج تحقیقات ارتش رژیم صهیونیستی درباره این رخداد را زیر سوال می‌برد.

شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی به مدت ۲۵ سال در شبکه عربی زبان الجزیره فعالیت می‌کرد. ابوعاقله یکی از خبرنگاران فعال در خاورمیانه بود که اخبار فلسطین را پوشش می‌داد. در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۲ درحالی که مشغول پوشش اخبار حمله نظامیان صهیونیست به شهر جنین در کرانه باختری بود مورد هدف تیراندازی نظامیان این رژیم قرار گرفت و به دلیل اصابت گلوله به سر جان باخت. صهیونیست‌ها مدعی شده اند که این تیراندازی به صورت تعمدی نبوده و ابوعاقله اشتباهاً هدف قرار گرفته است.