محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر وقت فردا تأثیر سامانه بارشی جنوبی را در استان خوزستان نشان می‌دهد که سبب ابرناکی و رگبار و رعد و برق در مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و ساحلی استان و بارش پراکنده همراه با رعد و برق در دیگر مناطق استان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تندباد لحظه‌ای و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد خوزستان نیز دور از انتظار نیست، افزود: شمال خلیج فارس در همین ایام مواج همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: از روز پنجشنبه با خروج این سامانه به علت ریزش هوا سرد عرض‌های شمالی کاهش دما و بعضاً در برخی نقاط استان وقوع مه یا مه رقیق پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۲۳.۷ و دهدز با ۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۶ و حداقل به ۱۴.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.