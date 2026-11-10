به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور، دو نماینده ایران در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا، قرار بود در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر به ترتیب به مصاف تیم‌های خیبر خرم‌آباد و مس شهربابک بروند که برنامه این مسابقات تغییر کرد.

با توجه به فشردگی دیدارهای آسیایی این دو تیم و همچنین برگزاری مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق در روز ۲۶ آبان، زمان‌بندی مسابقات لیگ برتر با مشکل مواجه شد. از آنجا که قرار بود استقلال و تراکتور روز ۲۸ آبان به ترتیب مقابل خیبر و مس شهربابک قرار بگیرند و فاصله این مسابقات با دیدار تیم ملی کمتر از ۷۲ ساعت بود، سازمان لیگ تصمیم گرفت این دو مسابقه را لغو و به زمان دیگری موکول کند.

به احتمال زیاد دیدارهای معوقه استقلال و تراکتور در تعطیلات نیم‌فصل برگزار خواهد شد تا برنامه مسابقات لیگ برتر با در نظر گرفتن تقویم رقابت‌های داخلی و آسیایی تنظیم شود.