به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، محسن مرداسی اظهار کرد: از مجموع ۶۱ پروژه پیش‌بینی‌شده در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان، ۲۳ پروژه به حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست اختصاص دارد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل تأمین و انتقال آب، احیا و مرمت قنوات، توسعه تأسیسات آبرسانی روستایی، احداث مخازن ذخیره آب و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی است که با توجه به شرایط اقلیمی یزد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

مرداسی با اشاره به اهداف اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: این طرح با هدف هدایت منابع مالیاتی به سمت نیازهای عمرانی، زیرساختی و خدماتی استان اجرا می‌شود و به مؤدیان امکان می‌دهد در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات و اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ادامه داد: علاوه بر ۲۳ پروژه حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست، ۱۴ پروژه نیز در بخش حمل‌ونقل و راه‌سازی تعریف شده و سایر طرح‌ها حوزه‌هایی همچون آموزش و پرورش، سلامت و رفاه، ورزش و گردشگری را شامل می‌شوند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مؤدیان در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار استان خاطرنشان کرد: این سازوکار زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در تأمین اعتبار پروژه‌های مورد نیاز استان را فراهم می‌کند و امکان مشاهده آثار پرداخت مالیات در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی را به وجود می‌آورد.