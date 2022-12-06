به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تاماش منزر، سخنگوی وزارت خارجه مجارستان با اشاره به اینکه بوداپست در بحران اوکراین، راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، گفت که کشورش در آموزش نیروهای اوکراینی مشارکت نخواهد کرد.

منزر اظهار داشت: در برخی کشورهای اروپایی، سربازان اوکراینی آموزش داده می‌شوند. در مجارستان این اتفاق نخواهد افتاد. جواب ما به این درخواست منفی است. ما به سمت صلح حرکت می‌کنیم نه جنگ.

پیش‌تر، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان تاکید کرده بود که اگر اتحادیه اروپا خواستار پشت سر گذاشتن بحران جاری انرژی است، باید درباره تحریم‌های اعمالی علیه روسیه تجدید نظر کند.

مقامات مجارستانی همواره تاکید کرده‌اند که بروکسل باید به‌جای کمک نظامی به کی‌یف، روی راه‌حلی دیپلماتیک برای خاتمه جنگ تمرکز کند.

اتحادیه اروپا در ماه اکتبر هیئتی را مامور کرد تا به ۱۵هزار سرباز اوکراینی آموزش دهد. انگلیس نیز به طور جداگانه دوره‌های آموزش نظامی برای سربازان اوکراینی برپا کرد و به آنها نحوه کار با تسلیحات غربی را آموزش داد.

مجارستان پیش از این نیز در مخالفت با مواضع کشورهای غربی، از ارسال تسلیحات به اوکراین خودداری کرد. پیتر سیجارتو، وزیر خارجه مجارستان هم در ماه جولای گفته بود که جنگ اوکراین «جنگ مجارستان» نیست.