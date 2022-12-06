ترکیه همچنان مخالف پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه امروز بار دیگر تأکید کرد پارلمان ترکیه تنها زمانی اسناد مربوط به پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را تصویب می‌کند که این دو کشور به تعهداتشان به آنکارا عمل کنند.

وی دراین‌باره گفت: ما از نزدیک شرایط در سوئد و فنلاند را نظارت می‌کنیم و متأسف هستیم که اقدامات تحریک‌آمیز در این کدو کشور همچنان ادامه داد. انتظار داریم سوئد و فنلاند گام‌های جدی و واقعی در زمنیه اجرای تعهداتشان بردارند.

فنلاند و سوئد با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، درخواست خود را برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو ارائه دادند. گرچه ناتو این درخواست‌ها را پذیرفته اما تمامی ۳۰ عضو این ائتلاف باید این درخواست را تایید کنند و تاکنون مجارستان و ترکیه موافقت خود را اعلام نکرده‌اند.

مجارستان اوایل فوریه موافقت خود را اعلام و ابراز امیدواری کرد که «در طول بهار سال آینده، همه مسائل حل و فصل شده» و آنکارا نیز موافقت خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ماه اکتبر گفت که دولت آنکارا با پیوستن فنلاند به ناتو مشکلی ندارد اما به سوئد چراغ سبز نشان نداد و دلیل خود را نیز «تروریسم افسارگسیخته» در این کشور اعلام کرد. مقصود اردوغان از این حرف، حضور گروهک‌های تروریستی کُرد در سوئد است. خبرگزاری آناتولی دیروز (شنبه) اعلام کرد که استکهلم شخصی که در این کشور به عضویت در گروهک تروریستی «پ.ک.ک» متهم شده بود را به ترکیه مسترد کرده است.