به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت فرا رسیدن ۱۶ آذر ماه روز دانشجو بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز ۱۶ آذر یکی از خاطره انگیزترین روزهای تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی بر جوانان سرافراز و آینده آفرین گرامی باد.

در حادثه شهادت شهدای بزرگ ۱۶ آذر سال ۳۲ که دانشجویان در اعتراض به حضور مستکبرانه نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا در ایران به خون غلطیدند، ریشه‌های جنبش‌های دانشجویی عمق یافت و در روزهای منتهی به انقلاب، جوانه زد و امروز به یک درخت تناور و بارور تبدیل شده است. کمتر کسی است که به اهمیت نقش نسل جوان و دانشجو برای تحقق آرمان‌ها و آرزوها باور نداشته باشد. ملت بزرگ آینده نگر و آرمان خواه ما، در صحنه زور آزمایی‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی، به بازوان توانمند دانشجویان و روشن بینی و آینده‌سازی آن‌ها نیاز مبرم دارد.

رشد پرشتاب کشور و همچنین توانمندی‌های متنوع و گسترده ایران، امروز در بستر دانشگاه‌ها و کار علمی استاد و دانشجو رقم خورده است و این حرکت پیشروانه و امید آفرین، روز به روز بر شتاب آن افزوده خواهد شد و حرکتی توقف ناپذیر است.

در جنگ ترکیبی اخیر علیه ملت ایران، دانشگاه‌ها به عنوان یکی از ارکان پیشرفت کشور، مورد هجمه و توطئه قرار گرفته‌اند. دشمن با ترور دانشمندان و نخبگان علمی و همچنین با ابزار فرهنگی و تکیه بر سلاح تبلیغ، مزورانه به مواجهه با دانشجو و دانشگاه آمده است و در این میدان رزم و دفاع مقدس، دانشجویان بصیر و مبارز و روشن اندیش، می‌توانند چون گذشته، دشمنان را ناکام و مغلوب کنند.

دور کردن دانشجویان از ارزش‌های دینی، آرمان خواهی، مطالبه‌گری و تنزل دادن دانشجو از کنش‌گری فعال و تأثیر گذار به بازیچه دست احزاب سیاست باز، از توطئه‌های دشمنان علیه دانشگاه است و این توطئه فقط با ایمان صادقانه، بصیرت و هوشیاری، منطق قوی و عمل صالح دانشجو، رسوا و ناکام خواهد شد.

استکبار ستیزی با جنبش دانشجویی گره خورده است و ۱۶ آذر ماهیتی ضد آمریکایی دارد. دانشجویان با هر سلیقه‌ی سیاسی، اگر خط دشمن را بشناسند و در مسیر حرکت علمی خود هر جریانی را که قصد اخلال در حرکت علمی دانشگاه‌ها دارند، منهزم کنند؛ بی شک در حال مبارزه‌ی فرهنگی و سیاسی با استکبار و نفوذی‌های نقابدار آن هستند. ۱۶ آذر روز گرامیداشت خون شهدای مبارزه با استکبار است و دانشجویان شایسته‌ترین افرادی هستند که می‌توانند از آن خون‌های پاک، صیانت کنند و راه همرزمان خود را ادامه دهند.

یاد و خاطره شهدای دانشجو از ۱۶ آذر ۳۲ تا دفاع مقدس و همچنین دانشمندان شهید عرصه پیشرفت کشور؛ همچون شهیدان علی محمدی، فخری زاده، رضایی نژاد، شهریاری و احمدی روشن را گرامی می‌داریم و امیدواریم فرزندان عزیزمان در سنگر دانشگاه، همگی مشمول تفضلات الهی و منظور نظر حضرت بقیه الله -ارواحنافداه- بوده و در راه تعالی کشور و ناامیدسازی دشمنان؛ ثابت قدم، موفق و پیروز باشند.