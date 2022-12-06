آمریکا و متحدانش به دو سوم دارایی های خارجی روسیه دسترسی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا و اتحادیه اروپا از محل بسیاری از دارایی های روسیه که مسدود کرده اند، بی خبر هستند.

« چارلز لیچفیلد» کارشناس ارشد امور مالی در شورای آتلانتیک اعلام کرد که ایالات متحده و متحدان اروپایی این کشور به واقع در یافتن دو سوم یا بخش بیشتری از دارایی های روسیه، که در اوایل سال جاری مسدود کرده بودند، مشکل دارند.

این کارشناس ارشد امور مالی علت امر را این دانست که این کشورها دقیقا نمی دانند دارایی های مسدود شده روسیه در کجا قرار دارند.

لیچفیلد در ادامه توضیح داد که توقیف دارایی‌های روسیه، بانک‌های خارجی را موظف می‌کند که اجازه بازگرداندن این دارایی ها را به روسیه ندهند، در غیر این صورت توانایی معاملات خود با دلار و یورو را از دست می دهند.

به پیش بینی این کارشناس، در عین حال برخی از بانک های آسیایی و آفریقایی ممکن است نیازی به پاسخگویی به درخواست های مقامات غربی در خصوص تراکنش های مربوط به روسیه احساس نکرده باشند.

در حالیکه وزارت خزانه داری آمریکا در ماه ژوئن با لحنی پیروزمندانه اعلام کرد که واشنگتن و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های دولتی روسیه را بلوکه کرده است و این علاوه بر ۳۰ میلیارد دلار دارایی افراد تحریم شده از جمله سرمایه گذاران روسی است که پیشتر مسدود شده اند، اما به گفته این کارشناس، کشورهای غربی در واقع نزدیک به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و نه ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های روسیه را توقیف کرده‌اند.