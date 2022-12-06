مسکو: ۶۰ اسیر روسیه آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای از آزادی ۶۰ اسیر این کشور از قلمرو تحت کنترل اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: همه نظامیان آزاد شده از قلمرو تحت کنترل رژیم کی‌ یف، کمک های پزشکی و روانی لازم را دریافت کرده اند. در تاریخ ۶ دسامبر سال جاری (امروز)، در نتیجه روند مذاکرات، ۶۰ نظامی روس از منطقه تحت کنترل رژیم کی‌ یف به کشور بازگردانده شدند، افرادی که در اسارت در خطر مرگ قرار داشتند.

پیشتر در تاریخ ۲۹ اکتبر تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین رخ داده بود.

وزارت دفاع اوکراین ۲۰ مهر ماه از آزادی ۳۲ نظامی خود درپی تبادل اسرا با طرف روسی خبر داد.

«آندره یرماک» رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین در همان روز در صفحه توئیتر خود اطلاعاتی را پیرامون تبادل اسرا اعلام کرد و افزود که ۳۲ نظامی اوکراینی به این کشور بازگردانده شدند.

همچنین در چارچوب آن توافق اجساد ۶۲ نظامی که در جریان جنگ کشته شدند هم تحویل اوکراین شده بود.

«تاتیانا ماسکالکووا» (Tatyana Moskalkova) کمیسر حقوق بشر روسیه در فروردین ماه اعلام کرده بود: اولین تبادل اسرای جنگی میان روسیه و اوکراین انجام شد.

کمیسر حقوق بشر روسیه در این خصوص گفته بود: ۹ نظامی روسیه با شهردار شهر «ماریوپل» اوکراین تبادل شده‌ اند.