تولید دارو در هلال احمر شتاب گرفت/ عرضه ۴.۵ میلیون قرص طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکری، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اشاره به تولیدات مجموعه داروسازی سهاهلال گفت: از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ آذر مجموعه داروسازی سهاهلال با بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها با سرعت بیشتری در حال تولید دارو بوده و بر همین اساس موفق به ساخت ۵۰۱ هزار عدد استامینوفن در این بازه زمانی شده است.

وی افزود: همچنین در هفته گذشته یک میلیون و ۵۷۲ هزار عدد قرص ایبوپروفن که برای از بین بردن درد در نقاط مختلف بدن، مانند سردرد، درد دندان، درد ناحیه شکم، دردهای عضلانی یا التهاب مفاصل استفاده می‌شود، تولید شد. قرص ایبوپروفن برای کاهش تب و کاهش درد بدن ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا کاربرد دارد. ایبوپروفن جز داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی است که در فصل سرما به کار می‌رود.

این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر ادامه داد: علاوه بر این مجموعه سهاهلال در راستای تأمین داروهای ضدحساسیت و پیشگیری از آسم اقدام به تولید ۱ میلیون و ۹۹۱ هزار عدد قرص کتوتیفن کرده است.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته با تولید ۴۸۴ هزار عدد فینوپروست که برای درمان پروستات مورد استفاده است، در مجموع ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار عدد قرص از ۱۲ تا ۱۸ آذرماه در مجموعه داروسازی سهاهلال تولید شد.