رسوایی فسادمالی بزرگ درپارلمان اروپا/بدترین روزکاری رئیس پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در ادامه رسوایی فساد در پارلمان اروپا، «روبرتا متسولا»، رئیس این پارلمان هشدار داد که دموکراسی اروپایی مورد «حمله» قرار گرفته است و «تحقیقات داخلی» در پارلمان اروپا درباره فساد آغاز شده است.

«اوا کایلی»، معاون رئیس پارلمان اروپا و یکی از مدافعان سرشناس میزبانی قطر در جام جهانی و ۳ نفر دیگر روز یک‌شنبه ۱۱ دسامبر در چارچوب تحقیقات در مورد پرداخت‌های کلان پول درباره میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ بازداشت شدند.

متسولا روز دوشنبه با ابراز تأسف و تأثر شدید، این اتفاق را از «بدترین» روزهای کاری خود عنوان کرد و گفت که مطمئن است که پارلمان اروپا از این بحران قوی‌تر بیرون خواهد آمد.

رئیس پارلمان اروپا در ادامه گفت: «این افراد بدخواه که با کشورهای ثالث مرتبط هستند، ظاهراً از سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، افراد، مشاوران و نمایندگان پارلمان اروپا به‌عنوان سلاحی با هدف تحت سلطه درآوردن سیاستگذاری ما استفاده کرده‌اند. نقشه‌های بدخواهانه آنها شکست خورده است.»

روبرتا متسولا در ادامه وعده داد که پارلمان اروپا یک روند اصلاحی را آغاز خواهد کرد تا مشخص شود که «چه فردی به امکانات این نهاد دسترسی دارد، سازمان‌های غیردولتی و افراد چگونه تأمین مالی می‌شوند و چه ارتباطی با کشورهای ثالث دارند.» او همچنین گفت پارلمان اروپا شفافیت بیشتر در جلسات با خارجی‌ها را درخواست خواهد کرد.

رئیس پارلمان اروپا همچنین با درخواست برای محافظت بیشتر از افشاگران فساد، گفت: «ما از افرادی که به گزارش جرم کمک می‌کنند، محافظت خواهیم کرد و من سیستم‌های گزارش‌دهی خود را بررسی می‌کنم تا ببینم چگونه می‌توان آنها را تقویت کرد.»

پیشتر نیز «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بازداشت چهار مقام این اتحادیه در پرونده تحقیقات دریافت رشوه از قطر، تحقیقات بلژیک دراین‌باره را «نگران‌کننده» توصیف کرد.

دادستانی بلژیک روز جمعه از یورش پلیس به ۱۶ منزل مسکونی و توقیف ۶۰۰ هزار یورو پول نقد در بروکسل خبر داد. در جریان این عملیات تحقیق و تفحص، چهار مقام اتحادیه اروپا نیز بازداشت شدند.

پارلمان اروپا پیش‌تر اعلام کرده بود که این نهاد فعالیت اوا کایلی، یکی از ۱۴ معاون رئیس این پارلمان را به حالت تعلیق درآورده است.

بورل در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت: «قطعاً این خبر بسیار نگران‌کننده است. با اتفاقاتی روبه‌رو هستیم و به عنوان رئیس اسبق پارلمان اروپا، برخی از واقعیت‌ها قطعاً مرا نگران می‌کند.»

دادستان‌های بلژیک مدعی شدند که ماه‌هاست به یک کشور حاشیه خلیج فارس درباره تلاش برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های بروکسل، مظنون شده‌اند.

به گفته منبعی مطلع، کشور مذکور قطر یعنی میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است. یکی از مقامات قطری اواخر هفته گذشته اتهامات به دوحه را رد کرد و گفت: «هرگونه اتهام به دولت قطر با ادعاهای منتشره، بی‌اساس و کذب محض است.»