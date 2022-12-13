ترکیب ۱۱ نفره هیات رئیسه وهیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک امروز سه شنبه به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور وزیر ورزش و ٥۱ عضو دیگر برگزار شد.

در این مجمع رای گیری برای تعیین ١١ کرسی کمیته ملی پارالمپیک انجام شد و بر اساس آن ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی برای چهار سال آینده مشخص شد، در این ترکیب ٤ نفر از اعضا بانوان هستند.

ترکیب جدید هیات رئیسه و اجرائی کمیته ملی پارالمپیک به این شرح است:

* رئیس

غفور کارگری

* نایب رئیس

سید محمد پولادگر

* نایب رئیس بانوان

مریم کاظمی پور

* خزانه دار

نعیمه نعیمی

* بازرس

امیر ماندگار فرد

* هیات اجرایی

علی کشفیا، سید شروین اسبقیان، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، هادی رضایی و رقیه الله کرم