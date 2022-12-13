ترکیب ۱۱ نفره هیات رئیسه وهیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک امروز سه شنبه به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور وزیر ورزش و ٥۱ عضو دیگر برگزار شد.
در این مجمع رای گیری برای تعیین ١١ کرسی کمیته ملی پارالمپیک انجام شد و بر اساس آن ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی برای چهار سال آینده مشخص شد، در این ترکیب ٤ نفر از اعضا بانوان هستند.
ترکیب جدید هیات رئیسه و اجرائی کمیته ملی پارالمپیک به این شرح است:
* رئیس
غفور کارگری
* نایب رئیس
سید محمد پولادگر
* نایب رئیس بانوان
مریم کاظمی پور
* خزانه دار
نعیمه نعیمی
* بازرس
امیر ماندگار فرد
* هیات اجرایی
علی کشفیا، سید شروین اسبقیان، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، هادی رضایی و رقیه الله کرم
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