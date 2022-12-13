  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

پس از رای گیری در مجمع؛

ترکیب ۱۱ نفره هیات رئیسه وهیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مشخص شد

ترکیب ۱۱ نفره هیات رئیسه وهیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مشخص شد

اعضای هفتمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک با رای خود ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرائی این کمیته را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک امروز سه شنبه به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور وزیر ورزش و ٥۱ عضو دیگر برگزار شد.

در این مجمع رای گیری برای تعیین ١١ کرسی کمیته ملی پارالمپیک انجام شد و بر اساس آن ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی برای چهار سال آینده مشخص شد، در این ترکیب ٤ نفر از اعضا بانوان هستند.

ترکیب جدید هیات رئیسه و اجرائی کمیته ملی پارالمپیک به این شرح است:

* رئیس
غفور کارگری

* نایب رئیس
سید محمد پولادگر

* نایب رئیس بانوان
مریم کاظمی پور

* خزانه دار
نعیمه نعیمی

* بازرس
امیر ماندگار فرد

* هیات اجرایی
علی کشفیا، سید شروین اسبقیان، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، هادی رضایی و رقیه الله کرم

کد مطلب 5654037
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها