نظارت بر بازار شب یلدا در یزد تشدید شد

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید بازرسی و نظارت بر میادین میوه و ترهبار، میوه فروشیها و عرضه کنندگان خشکبار و دیگر مایحتاج عمومی مردم استان در آستانه شب یلدا خبر داد.
وی افزود: بازرسان این سازمان با مشارکت اصناف و همکاری فرمانداری، شبکه های بهداشت و درمان، دامپزشکی و اداره کل تعزیرات حکومتی، نظارت بر بازار شب یلدا را برای کنترل قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان آغاز کردهاند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت و دبیر تنظیم بازار استان یزد عنوان کرد: در این راستا گشتهای مشترکی نیز در حال انجام است.
علمدار یزدی همچنین از کسبه خواست تا حقوق مصرف کنندگان و انصاف را رعایت کنند و شهروندان نیز در صورت مواجهه با هرگونه تخلف موارد را اعلام نمایند.
وی یادآور شد: سامانه ۱۲۴شبانه روز برای دریافت شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نظارت مردمی فعال است و شهروندان میتوانند هر گونه تخلف اقتصادی در زمینه عدم درج قیمت، صدور فاکتور، تقلب وگرانفروشی را از این طریق اعلام کنند و اپلیکیشن آپ نیز برای دریافت گزارشات و شکایات مردم در دسترس است.
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