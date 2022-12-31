پژمان عقدک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص بروز زیرسویه‌های جدید اومیکرون، اظهار داشت: این شرایط قابل پیش‌بینی بود زیرا کرونا در آمریکا و اروپا وارد پیک شده و شیوع یافته و در جنوب شرق آسیا و مشخصاً در کشور چین نیز بسیار افزایش یافته بود، از سوی دیگر اکنون زمان مسافرت‌های شب سال نو میلادی و سفرهای چینی‌ها به کشورهای مختلف است و این قابل پیش‌بینی بود که آمار ابتلاها به کرونا افزایش پیدا می‌کند و احتمال دارد که سویه‌های جدید وارد کشور شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سه مورد ابتلاء به دو زیر سویه جدید موسوم به XBB و BQ1 در کشور شناسایی شده، افزود: تاکنون موارد ابتلاء به این دو زیر سویه در اصفهان شناسایی نشده است اما قاعدتاً طبق روال قبلی که اتفاق می‌افتاد این دو زیرسویه جدید نیز بین ۲ تا ۴ هفته آینده به پیک می‌رسد و در استان اصفهان و سراسر کشور احتمالاً سویه غالب خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: زیرسویه‌های جدید اومیکرون از اواسط این ماه (دی) تا ابتدای بهمن، قابل پیش بینی است که تبدیل به سویه غالب شود و شروع پیک هشتم در کشور اتفاق افتد.

عقدک درخصوص اقدامات پیشگیرانه در برابر زیر سویه‌های جدید گفت: دستور العمل‌هایی که از ابتدای شیوع کرونا وجود داشت همچنان باید رعایت شود از جمله اقدام جهت انجام واکسیناسیون و به طور ویژه افرادی که آسیب پذیر هستند و دوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی که از همه مهمتر استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.

وی با بیان اینکه لازم است افراد دوز یادآور واکسن کرونا را دریافت کنند، افزود: افرادی که حتی چهار نوبت واکسن کرونا دریافت کردند و اکنون بیش از ۶ ماه از زمان آن گذشته، بهتر است که دوز یادآور را تزریق کنند.

ابتلاء به آنفلوآنزا روند کاهشی دارد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا در استان اظهار داشت: آنفلوآنزا در مهرماه در اصفهان شیوع یافت و در آبان ماه به پیک خود رسید ولی به تدریج کاهش پیدا کرد و اکنون نیز در استان و کشور روند کاهشی دارد.

عقدک ادامه داد: آنفلوآنزا از بیماری‌های است که در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و گروه‌های آسیب پذیر چون کودکان کمتر از هشت سال، سالمندان، زنان باردار، بیماران دیابتی و افراد دارای فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی، چاقی مفرط و مبتلایان به سرطان که داروی ضد سرطان استفاده می‌کنند، احتمال اینکه شدید تر بروز کند و حتی منجر به مرگ شود، وجود دارد.

وی اضافه کرد: براساس آماری که وزارت بهداشت از مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا در کشور اعلام کرد تا ۲ هفته پیش ۲۰۰ نفر فوتی بود که درصدی را کودکان تشکیل می‌دادند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه نوع آنفلوآنزای شیوع یافته در کشور و استان H1N1 و H3N2 بوده است، افزود: از زمان شیوع آنفلوآنزا در استان مورد فوت بر اثر ابتلاء به این بیماری در اصفهان به ما گزارش نشد اما در سراسر کشور امسال ۲۰۰ نفر بر اثر این بیماری جان باختند و باید توجه داشت که در آمارهای کشوری همواره آماری هم‌مربوط به اصفهان است.

به گزارش مهر، نخستین موارد ابتلاء به زیرسویه های جدید اومیکرون در کشور در روز چهارشنبه هفتم دی مشاهده شد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سه مورد ابتلاء به زیرسویه های جدید اومیکرون که در بسیاری کشورهای جهان شایع است، در کشورمان مشاهده شد که از این سه مورد، دو نمونه مربوط به زیرسویه BQ1 و یک مورد مربوط به زیرسویه XBB است و با توجه به سرعت انتقال بالای این زیرسویه ها در روزهای آینده شاهد افزایش آمار ابتلاء به این زیرسویه های جدید خواهیم بود.

از ابتدای پاندمی تاکنون پنج سویه اساسی و فراگیر در جهان از طرف سازمان بهداشت جهانی (WHO) معرفی شده‌اند که آلفا (B.1.1.7)، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، دلتا (B.1.617.2) و اومیکرون (B.1.1.529 بودند.

در حال حاضر دو زیر سویه جدید از اومیکرون تحت عنوان XBB و BQ.1 شناسایی شده‌اند. طبق شواهد زیر سویه های جدید از لحاظ میزان جهش و فرار از سیستم ایمنی تفاوت زیادی با اجداد اومیکرون خود ندارند.

زیر سویه XBB ترکیبی از دو زیر سویه BA.2.10.1 و BA.2.75 اومیکرون است و تاکنون در ۳۵ کشور شناسایی شده است. طبق مطالعات، شدت بیماری زیر سویه XBB افزایش نداشته است، اما احتمال عفونت مجدد با این زیر سویه نسبت به باقی سویه ها بیشتر است.

زیرسویه BQ.1 یا BQ.1.1، نوع جهش یافته زیر سویه BA.5 است که در آن، اسپایک (SPIKE) ویروس دچار تغییر شده و میزان شیوع این زیر سویه ۶ درصد و تاکنون در ۶۵ کشور دنیا گزارش شده است.

هنوز اطلاعاتی از شدت بیماری زایی و یا میزان فرار این زیر سویه از سیستم ایمنی موجود نیست. اما سرعت بالای شیوع این زیر سویه نشان از قدرت سرایت بالاتر BQ.1.1 و نیاز به زیر نظر گرفتن رفتار این ویروس دارد. میزان ابتلای مجدد در این زیر سویه نیز بالاتر است.

براساس اعلام وزرات بهداشت، از ابتدای شیوع پاندمی کرونا در کشور تا ۹ دی امسال مجموع مبتلایان به کرونا به هفت میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۸ نفر رسیده و تاکنون ۱۴۴ هزار و ۶۸۲ نفر در کشور بر اثر بیماری کرونا جان باخته‌اند.

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