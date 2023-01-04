اینترنت طبقاتی نداریم/ بررسی درخواست قطع اینترنت در زمان کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به ارتقای فیبر نوری، اظهار داشت: پروژه فیبر نوری برای کسب و کارها به خوبی پیش می‌رود و پوشش شهرها را یکی پس از دیگری شروع کرده‌ایم. درحال حاضر بیش از ۲ میلیون پوشش ایجاد شده است و این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مردم هنوز شیرینی سرعت بالای اینترنت را نمی‌دانند، گفت: از تعداد ۲ میلیون ظرفیتی که داریم تنها تعداد ۳۰۰ هزار درحال استفاده هستند لذا رسانه ملی می‌تواند با تبلیغات در این باره کمک کند.

وزیر ارتباطات در رابطه با اینترنت طبقاتی، افزود: چیزی به نام اینترنت طبقاتی نداریم که به طبقه خاصی اینترنت با کیفیت و با سرعت ارائه شود چرا که برای ما همه مردم خاص هستند. بحثی که مطرح شده مربوط به مصوبه‌ای برای سال‌ها گذشته بوده مبنی براینکه گروهی از متخصصین که آزاد کار هستند شاید نیاز به شرایط خاصی از جمله استفاده از سایت‌های تحریمی داشته باشند که ما شرایطی را فراهم کنیم که دسترسی‌هایشان بهتر و آسان‌تر شود وگرنه چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی نداریم.

زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره خبر قطع اینترنت در روز کنکور، گفت: سازمان سنجش درخواست داده از آنجایی که ابزار و ادواتی پیدا شده که با اتصال به اینترنت می‌توان از آن‌ها در جلسات کنکور استفاده و تقلب کرد، برای حفظ حقوق شرکت‌کنندگان در کنکور اینترنت در زمان برگزاری کنکور قطع شود.

وی افزود: این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. من تصمیم‌گیر نیستم و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد.