به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی با بیان اینکه رشد ۹۷ درصدی کشف اشیای عتیقه در گیلان گفت: ۱۳۳ نفر در این مدت دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه این کشفیات طی ۹ ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کشف شده است، افزود: هزار و ۹۷ عدد شیء عتیقه، ۳۰ دستگاه فلزیاب و ۳۰ مورد حفاری غیر مجاز توسط یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی گیلان ادامه داد: شهروندان می‌توانند تا هرگونه اخبار و اطلاعات در این رابطه و غارتگران آثار باستانی و منابع طبیعی و ملی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.