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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

رشد ۹۷ درصدی کشف اشیای عتیقه در گیلان

رشد ۹۷ درصدی کشف اشیای عتیقه در گیلان

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از رشد ۹۷ درصدی کشف اشیای عتیقه در گیلان خبر داد و گفت: ۱۳۳ نفر در این مدت دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی با بیان اینکه رشد ۹۷ درصدی کشف اشیای عتیقه در گیلان گفت: ۱۳۳ نفر در این مدت دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه این کشفیات طی ۹ ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کشف شده است، افزود: هزار و ۹۷ عدد شیء عتیقه، ۳۰ دستگاه فلزیاب و ۳۰ مورد حفاری غیر مجاز توسط یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی گیلان ادامه داد: شهروندان می‌توانند تا هرگونه اخبار و اطلاعات در این رابطه و غارتگران آثار باستانی و منابع طبیعی و ملی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5679354

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