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۲۲ دی ۱۴۰۱، ۲۳:۱۲

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:

برای رفع مشکلات معلولین از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم

برای رفع مشکلات معلولین از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم

کرمانشاه- مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات فراوان معلولین در استان کرمانشاه، گفت: برای رفع مشکلات معلولین از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم.

بهزاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد دارای معلولیت امروز با مشکلات زیادی از جمله معیشت، درمان، مسکن، تردد در معابر و … دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: کانالهای زیادی برای رفع مشکلات و موانع وجود دارد و ما از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات معلولین بهره خواهیم برد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: تسهیل تردد افراد کم توان و مناسب سازی معابر و اماکن عمومی تنها با مشارکت مسئولین و توجه ویژه مسئولین ارشد تکمیل خواهد شد.

وی در خصوص مناسب سازی معابر خاطرنشان کرد: کارهای زیادی در این حوزه انجام شده است اما هنوز ابتدای این راه پر پیچ و خم هستیم.

کد مطلب 5680866

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دروغ من شانزده سال تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه شهرستان سنقر درخواست مناسب سازی منزل حمام دادم هیچ کاری بران نکردن بوجه برای معلولان به شهرستان میاد هرگز به معلولان داده نمیشه

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