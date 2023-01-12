بهزاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد دارای معلولیت امروز با مشکلات زیادی از جمله معیشت، درمان، مسکن، تردد در معابر و … دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: کانالهای زیادی برای رفع مشکلات و موانع وجود دارد و ما از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات معلولین بهره خواهیم برد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: تسهیل تردد افراد کم توان و مناسب سازی معابر و اماکن عمومی تنها با مشارکت مسئولین و توجه ویژه مسئولین ارشد تکمیل خواهد شد.

وی در خصوص مناسب سازی معابر خاطرنشان کرد: کارهای زیادی در این حوزه انجام شده است اما هنوز ابتدای این راه پر پیچ و خم هستیم.