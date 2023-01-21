آخرین وضعیت تولید لوازم خانگی/ تولید تلویزیون ۶۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت لوازم خانگی ایران طی ادوار گذشته نقش چندانی در بازار داخلی نداشت، به شکلی که سالانه میانگین ۷ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد و سهم عمده بازار در اختیار برندهای خارجی بود؛ به عنوان نمونه می‌توان به اواسط به دهه ۹۰ اشاره کرد. طبق بررسی‌های صورت گرفته در سالهای ۹۵ و ۹۶ تا ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود و ۴۰ درصد به تولید داخل اختصاص داشت که این محصولات نیز از عمق ساخت داخل بسیار پایینی برخوردار بودند.

به مرور و با تشدید تحریم‌ها و ممنوعیت واردات، عمق ساخت داخل نیز افزایش یافت به شکلی که بررسی‌ها نشان می‌دهد امروز عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصد است که به صورت جزئی‌تر، عمق ساخت داخل در گروه تلویزیون ۳۵ درصد، کل وسایل گازسوز ۱۰۰ درصد و وسایل برقی حجیم مثل یخچال، فریزر و… ۶۵ تا ۷۵ درصد است.

بنا به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی، قیاس تولید نسبت به نیاز کشور نیز ۸۰ الی ۸۵ درصد است؛ یعنی ۸۵ درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی امکان پوشش‌دهی دارد که در برخی کالاها این عدد بالاتر است.

نیاز ارزی لوازم خانگی چقدر است؟

همچنین باید اشاره شود که نیاز ارزی تولید لوازم خانگی به مقیاس سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است؛ البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۳ سال گذشته از ناحیه ساخت داخل ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی صورت گرفته است.

بر همین اساس، بررسی آمارهای وزارت صمت از وضعیت تولیدات صنعتی طی ۹ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که تولیدکنندگان همچون سال گذشته، برنامه افزایش تولید را در دستور کار قرار داده‌اند و روند شتابان افزایش تولید لوازم خانگی در داخل کشور تا پایان آذر ماه نیز ادامه یافته است، به طوری که بر اساس آمار تجمیعی، تولید انواع لوازم خانگی بزرگ در این مدت با رشد قابل توجهی همراه بوده و نزدیک به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید شده است.

رشد ۱۸ درصدی تولید یخچال و فریزر

بر همین مبنا، طی ۹ ماه سال جاری یک میلیون و ۹۵۵ هزار دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالیست که در ۹ ماه سال گذشته یک میلیون و ۶۵۳ هزار دستگاه از این محصول تولید شده بود.

بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی یافته است.

رشد ۹ درصدی تولید ماشین لباسشویی

همچنین در ۹ ماه امسال یک میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۶۱ هزار دستگاه تولید شده بود.

بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹ درصدی یافته است.

رشد ۶۱ درصدی تولید تلویزیون

در ۹ ماه امسال یک میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است که در مدت مشابه پارسال ۸۸۶ هزار دستگاه تولید شده بود.

بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۱ درصدی داشته است.

افزایش ۵.۲ درصدی تولید کولر آبی

همچنین در ۹ ماه امسال یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه کولر آبی در کشور تولید شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل ۸۱۱ هزار دستگاه تولید شده بود.

بنابراین تولید کولر آبی در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹ درصدی یافته است.

همچنین تولید انواع الکتروموتور با ثبت رشد ۱۲ درصدی به هفت میلیون و ۱۴۴ هزار دستگاه رسید.

سهم ۱.۴ درصدی لوازم خانگی از ارزش افزوده کل صنعت

به گزارش مهر، اگرچه تولید لوازم خانگی بزرگ در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده است اما ارزیابی‌ها از وضعیت این صنعت حکایت از آن دارد که سهم ارزش افزوده لوازم خانگی از ارزش افزوده کل صنعت ۱.۴ درصد است.

به اعتقاد کارشناسان فشارهای هزینه‌ای همچون نرخ تورم، نرخ ارز و فرآیند معیوب قیمت‌گذاری، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها و فضای رانتی و رابطه‌ای تولید موجب شده صنعت لوازم خانگی نتواند به تناسب ظرفیت‌هایی که دارد، عمل کند.

گفتنی است، آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر در صنعت لوازم خانگی، ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم دارند و ۵۰۰ بنگاه در حوزه صنعت لوازم خانگی فعال هستند.