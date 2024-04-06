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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۸

رشد ۳۲.۵ درصدی تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲

رشد ۳۲.۵ درصدی تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲

در ۹ ماهه پارسال بیش از ۵.۳ میلیون دستگاه لوازم خانگی (شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی) تولید شده که حدود ۳۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، گزیده‌ای از وضعیت بخش‌های صنعت و معدن کشور منتشر کرده که در آن به وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی در ۹ ماهه اول سال قبل نیز اشاره شده است.

بر این اساس در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۵.۳ میلیون دستگاه لوازم خانگی (شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی) تولید شده است.

تولید این سه محصول در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بیش از چهار میلیون دستگاه بوده و بر اساس این آمار تولید این سه محصول لوازم خانگی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

آمار تولید سایر محصولات لوازم خانگی اعلام نشده است.

کد مطلب 6071221
سمیه رسولی

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