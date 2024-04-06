رشد ۳۲.۵ درصدی تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، گزیده‌ای از وضعیت بخش‌های صنعت و معدن کشور منتشر کرده که در آن به وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی در ۹ ماهه اول سال قبل نیز اشاره شده است.

بر این اساس در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۵.۳ میلیون دستگاه لوازم خانگی (شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی) تولید شده است.

تولید این سه محصول در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بیش از چهار میلیون دستگاه بوده و بر اساس این آمار تولید این سه محصول لوازم خانگی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

آمار تولید سایر محصولات لوازم خانگی اعلام نشده است.