شهرستان بهار از نظر تقسیمات سیاسی مستقل خواهد ماند

روح اله نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، نویدبخش خانه دار شدن بخش عظیمی از جامعه است، بر تسریع در اجرای این طرح در شهرستان بهار تاکید کرد.

وی در این زمینه تصریح کرد: در شهرستان بهار با توجه به نبود زمین دولتی و مرغوبیت زمین‌های کشاورزی در اطراف شهر، برای تأمین زمین مشکلاتی وجود داشت که با تدابیر اندیشیده شده و با الحاق ۵۰ هکتار به محدوده شهری در کل شهرستان، اتفاقات خوبی حوزه نهضت ملی رقم خواهد خورد.

فرماندار بهار با بیان اینکه مردم شهرستان بهار خواهان استقلال این شهرستان هستند و به هیچ عنوان راضی به الحاق به مرکز استان نیستند، اظهار کرد: ما با همه توان پیگیر دغدغه‌ها و مطالبات اساسی مردم شهرستان بهار هستیمو

این مسئول در ادامه گفتگو تصریح کرد: علاوه بر استقلال تقسیمات سیاسی شهرستان بهار پیگیر تفکیک حوزه انتخابیه نیز هستیم، موضوع کلانشهر شدن همدان هیچ ارتباطی به شهرستان بهار ندارد و خدشه‌ای به استقلال شهرستان بهار وارد نخواهد کرد.

نباتی با تاکید بر اینکه این شهرستان از نظر تقسیمات سیاسی مستقل خواهد ماند، خاطرنشان کرد: بارها به صورت مکتوب و در جلسات و مخصوصاً در سفر رئیس جمهور خواستار تفکیک حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ شده ایم.