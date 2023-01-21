۱۲ هزار کارمند آلفابت اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای اخراجی بیشتر به بخش های توسعه هوش مصنوعی و همین طور کارکنانی مربوط هستند که از پروژه های آزمایشی پشتیبانی می کنند.

این میزان شامل ۶ درصد از نیروی کار شرکت است و در حالی انجام می شود که دیگر غول های فناوری از جمله آمازون، مایکروسافت و متا نیز هزاران نفر از کارمندان خود را اخراج کرده اند. آنها پس از استخدام گسترده نیروی انسانی در اوج همه گیری ویروس کرونا اکنون با شرایط نامساعد اقتصادی روبرو شده اند.

این درحالی است که نیروی انسانی آلفابت در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی حدود یک سوم افزایش یافته بود. پس از اعلام این خبر ارزش سهام شرکت ۴ درصد رشد کرد.

ساندار پیچای مدیر آلفابت در یادداشتی برای کارمندانش مسئولیت کامل تصمیماتی که به اخراج کارمندان منجر شده است را برعهده گرفت .

پیچای که اخیرا شیوه پرداخت دستمزد او تغییر کرد و بیش از پیش به عملکرد وی وابسته شده، در یادداشتی نوشته است: در موقعیتی قرار گرفتیم که تمرکز خود را بیشتر کنیم و هزینه پایه، نیروی انسانی مستعد و همچنین سرمایه خود را به اولویت ها اختصاص دهیم.

سوزانا استریتر یکی از تحلیلگران موسسه« هاگریوز لنزداون» در این باره می گوید: رشد درآمد تبلیغات کاهش یافته است. از سوی دیگر رقابت نیز در حال افزایش است و آلفابت با رقبای قدرتمندی در تیک تاک و اینستاگرام روبرو است. از سوی دیگر این شرکت برای حفظ کاربران یوتیوب نیز در حال تلاش است. در این میان با چندمیلیارد دلار جریمه به دلایل نقض قوانین دست و پنجه نرم می کند.