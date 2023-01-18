پروژه عینک واقعیت افزوده اپل بایگانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اما این شرکت همچنان تصمیم دارد هدست واقعیت ترکیبی خود را رونمایی کند.

هدست مذکور که دو فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در آن ترکیب شده اند، در بهار امسال رونمایی می شوند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ بهای این گجت حدود ۳هزار دلار خواهد بود.

دستگاه واقعیت ترکیبی اپل در بازار با هدست واقعیت ترکیبی و مجازی «کوئست پرو»( متعلق به متا پلتفرمز) رقابت می کند. گجت متا سال گذشته با قیمت ۱۵۰۰ دلار عرضه شده است.

اپل اکنون تصمیم دارد به جای کار روی عینک های واقعیت افزوده، قیمت محصول را در نسخه بعدی دستگاه واقعیت ترکیبی خود کاهش دهد که احتمالا در ۲۰۲۴ یا اوایل ۲۰۲۵ میلادی عرضه می شود.