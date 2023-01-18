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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

پروژه عینک واقعیت افزوده اپل بایگانی می شود

پروژه عینک واقعیت افزوده اپل بایگانی می شود

طبق گزارشی جدید اپل عرضه عینک سبک واقعیت افزوده خود را به دلیل چالش های فناورانه برای مدتی نامعلوم به تاخیر انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اما این شرکت همچنان تصمیم دارد هدست واقعیت ترکیبی خود را رونمایی کند.

هدست مذکور که دو فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در آن ترکیب شده اند، در بهار امسال رونمایی می شوند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ بهای این گجت حدود ۳هزار دلار خواهد بود.

دستگاه واقعیت ترکیبی اپل در بازار با هدست واقعیت ترکیبی و مجازی «کوئست پرو»( متعلق به متا پلتفرمز) رقابت می کند. گجت متا سال گذشته با قیمت ۱۵۰۰ دلار عرضه شده است.

اپل اکنون تصمیم دارد به جای کار روی عینک های واقعیت افزوده، قیمت محصول را در نسخه بعدی دستگاه واقعیت ترکیبی خود کاهش دهد که احتمالا در ۲۰۲۴ یا اوایل ۲۰۲۵ میلادی عرضه می شود.

کد مطلب 5685714
شیوا سعیدی

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