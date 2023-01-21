دشمن دنبال امتیازگیری از ایران است/ آینده درخشان در انتظار کشور

عبدالرضا مصری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از لحاظ دفاعی در اوج اقتدار هستیم، اظهار داشت: در دولت گذشته در برجام امتیاز دادیم و در این دوره ایران زیر بار نرفت و هیچ امتیازی نمیدهد.
وی ادامه داد: دشمنان با تحریم سپاه تلاش دارند مجوز قانونی جنگ با ایران را از شورای امنیت سازمان ملل بگیرند.
وی با بیان اینکه باید مسائل کشور تبیین شود، افزود: ۷ درصد ظرفیت ذخایر معدنی دنیا در ایران است که باید از این فرصت استفاده کرد.
مصری اضافه کرد: در دولتهای نهم و دهم افراد زیادی صاحب مسکن شدند ولی متأسفانه دولت گذشته جلوی این کار را گرفت و همین موضوع باعث عقب ماندگی در حوزه مسکن شد.
وی بیان کرد: برای ساخت مسکن ما هیچ جنس وادارتی نداریم ولی بر اساس قیمت دلار روز بدست مردم میرسد که میطلبد در این زمینه دولت فکری انجام دهد.
