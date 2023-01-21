۱ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۵

نایب رئیس دوم مجلس:

دشمن دنبال امتیازگیری از ایران است/ آینده درخشان در انتظار کشور

بوشهر- نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه آینده کشور درخشان است، گفت: دشمن در میز برجام به دنبال امتیاز از ایران بود و درحوادث اخیر با تمام امکانات وارد میدان شد تا نظام را سرنگون کند.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از لحاظ دفاعی در اوج اقتدار هستیم، اظهار داشت: در دولت گذشته در برجام امتیاز دادیم و در این دوره ایران زیر بار نرفت و هیچ امتیازی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: دشمنان با تحریم سپاه تلاش دارند مجوز قانونی جنگ با ایران را از شورای امنیت سازمان ملل بگیرند.

وی با بیان اینکه باید مسائل کشور تبیین شود، افزود: ۷ درصد ظرفیت ذخایر معدنی دنیا در ایران است که باید از این فرصت استفاده کرد.

مصری اضافه کرد: در دولت‌های نهم و دهم افراد زیادی صاحب مسکن شدند ولی متأسفانه دولت گذشته جلوی این کار را گرفت و همین موضوع باعث عقب ماندگی در حوزه مسکن شد.

وی بیان کرد: برای ساخت مسکن ما هیچ جنس وادارتی نداریم ولی بر اساس قیمت دلار روز بدست مردم می‌رسد که می‌طلبد در این زمینه دولت فکری انجام دهد.

