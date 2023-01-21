شناسایی ۲ قلاده یوز در سمنان/والدین «آذر و توران» پیدا شدند؟

غلامرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی دو قلاده یوز در محدوده پارک ملی توران خبر داد.

وی افزود: این یوزها از طریق دوربین‌های رصد در محدوده پارک ملی توران در شاهرود حدود ۲۰ روز پیش و در تاریخ نهم دی شناسایی شده‌اند.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست خاطر نشان کرد: جنسیت این یوزها قابل شناسایی نبوده و سن آنها نیز نامشخص است ولی جای بسی خوشحالی دارد که اخیراً تظاهر یوزها در این محدوده افزایش یافته است.

ابدالی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این یوزها والدین و یا خانواده توران و آذر دو توله یوزی که مدتی پیش توسط یک چوپان شناسایی و تحویل محیط زیست شدند، باشد؟ گفت: نر و ماده بودن و بلوغ یوزها چون رصد از فاصله حدوده ۳۰۰ متر بوده، دقیق نیست و ممکن است والدین توران و آذر باشند یا نباشند.