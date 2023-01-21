  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۲

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

شناسایی ۲ قلاده یوز در سمنان/والدین «آذر و توران» پیدا شدند؟

شناسایی ۲ قلاده یوز در سمنان/والدین «آذر و توران» پیدا شدند؟

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست از شناسایی دو قلاده یوز در محدوده پارک ملی توران خبر داد.

غلامرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی دو قلاده یوز در محدوده پارک ملی توران خبر داد.

وی افزود: این یوزها از طریق دوربین‌های رصد در محدوده پارک ملی توران در شاهرود حدود ۲۰ روز پیش و در تاریخ نهم دی شناسایی شده‌اند.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست خاطر نشان کرد: جنسیت این یوزها قابل شناسایی نبوده و سن آنها نیز نامشخص است ولی جای بسی خوشحالی دارد که اخیراً تظاهر یوزها در این محدوده افزایش یافته است.

ابدالی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این یوزها والدین و یا خانواده توران و آذر دو توله یوزی که مدتی پیش توسط یک چوپان شناسایی و تحویل محیط زیست شدند، باشد؟ گفت: نر و ماده بودن و بلوغ یوزها چون رصد از فاصله حدوده ۳۰۰ متر بوده، دقیق نیست و ممکن است والدین توران و آذر باشند یا نباشند.

کد مطلب 5687701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      5 8
      پاسخ
      همین یه مشکل داشتیم اونم خدا رو شکر والدین این بچه ها هم پیدا شدن
      • M.g44 IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
        4 0
        کم چیزی نیستد
      • M.g44 IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
        4 0
        کم چیزی نیستد
    • زهرا IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      21 1
      پاسخ
      خداروشکر. خدا کنه تعداد یوزها به حدی برسه که از خطر انقراض فاصله بگیرن.
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      19 0
      پاسخ
      شکر . خواهشا مواظبشون باشید خیلی زیاد .
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      3 0
      پاسخ
      سمنان نیست شاهرود کمی جغرافی بخوانید
      • رضا جاویدفرد IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
        1 0
        دمت گرم این سمنان همه جاهای خوب رو به خودش نسبت میده توران از توابع بخش بیارجمند منطقه خارتوران شاهرود است وتا شهرسمنان حدود۵۰۰کیلومترفاصله داره🥰🥰
      • مهدی IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
        2 0
        جغرافیا بخونید میفهمید که شاهرود هم جزء استان سمنان هستش ،نگفته که شهر سمنان..... بعدم این خبر خوبو چه اصراری دارید با این بحثای چرت به کام مردم تلخ کنید؟؟؟؟
    • یک ناشنوا IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      8 0
      پاسخ
      خدارا شکرر انشالله آنقدر زیاد بشه
    • بنده ی خدا IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      8 0
      پاسخ
      خدا رو شکر دوباره یوز پیدا شد کاش مسولین جلوی تمام شکار حیوانات و بگیرن اینطوری اکوسیستم حیاط وحش به حالت عادی خودش برمیگرده و از جنگلبانان خواهش میکنم جلوی قطع بی رویه درختان رو هم بگیرن
    • بنده ی خدا IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      7 0
      پاسخ
      سلام فقط از این طریق میتونم از جنگلبانان خواهش کنم جلوی قطع بی رویه جنگل های گلستان رو بگیرن چون این قطع درختان هر روزه به سیستم اینجا لطمه زده و حتی بارش باران نود درصد کم سده خواهش میکنیم یک فکری به حال گلستان محدوده ی علی آباد بکنید جنگل های دارن از بین میرن این خواهش همه ی دوستداران حتما هسته
    • بهرامی IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      4 0
      پاسخ
      شاهزاده ها و خان های قاجار این بلا رو سر حیات وحش آوردن، با شکار بی رویه.. خدا بگم چیکارشون کنه.. حدود ۷۰ با ۸۰ سال پیش، منطقه ی ما هم پلنگ وجود داشته، آهو بوده،، منطقه فریدن در غربی ترین جای استان اصفهان.. قدیمی ها تعریف کردن، خودشون دیدن،، و البته شاهد شکار بی رویه این خان ها و شاهزاده های قاجار
      • مهدی IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
        4 0
        دقیقاً.... منطقه فریدن از بکر ترین مناطق ایرانه ، اما خوشحالیم که با اونهمه نامهربونی با محیط زیست تازگیا گربه کوهی،آهو، گراز وحشی،خرس دیده شده در منطقه
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      0 10
      پاسخ
      حاج زنبورعسل والدینش رو پیدا نکرد ولی یوزها پیدا کردین کمی به فکر حال مردم باشید
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      3 9
      پاسخ
      حاج زنبورعسل والدینش رو پیدا نکرد ولی یوزها پیدا کردین کمی به فکر حال مردم باشید
    • حامی یوز ایرانی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      7 0
      پاسخ
      اگر برخی از دوستان نظر ندن راجب یوز بهتر از این هست که فقط وضع یوز رو مسخره کنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها