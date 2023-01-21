خودکفایی در حوزه تولید میگو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان شیلات ایران، مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان به تولید ۶۱ هزار تن میگو در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد وگفت: آمار نشان میدهد که میزان تولید میگو از رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است.
وی از خودکفایی در تولید لارو میگو به میزان بیش از ۵.۵ میلیارد قطعه، پیگیری و حمایت از ایجاد دو مرکز تولید مولدین با سلامت بالا و عاری از بیماری در استان هرمزگان (یک مورد بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد) خبر داد و افزود: و تولید حدود ۹۰ هزار تن غذا در کارخانجات داخلی نشان از خودکفایی ۹۸ درصدی در نیاز به خوراک میگو در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: پنج مرکز جدید تکثیر میگو در استانهای هرمزگان و بوشهر افتتاح شده است و برنامه ریزی برای توسعه تولید متراکم میگو و تدوین دستورالعملهای فنی و بهداشتی در حال انجام است.
شکوری تاکید کرد: با ایمیدرو جهت اجرای طرح توسعه گوهر سنگ از طریق اجرای مزرعه آزمایشی پرورش صدفهای مرواریدساز در هرمزگان همکاریهای مشترک داشته ایم.
وی ازتدوین فاز دوم طرح توسعه ماهیان خاویاری کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ۲۰ هزار تن گوشت و ۱۴۰ تن خاویار تولید میشود و تمرکز این طرح بر صیدگاههای ماهیان خاویاری بوده و از پتانسیلهای استانهای لرستان و خوزستان محسوب میشود.
وی از آغاز تولید تجاری تخم تریپلویید ماهی قزل الا در کشور با هدف تولید ماهی سایز بزرگ برای صادرات خبر داد و تاکید کرد: با افزایش تولید تخم تمام ماده قزل الا، تأمین ۷۰ درصد از نیاز مزارع از محل تولید داخلی محقق میشود.
وی همچنین افزود: بسته حمایت از توسعه پرورش گونههای بومی برای برخورداری از حمایتهای دانش بنیان تهیه شده است.
شکوری تصریح کرد: چهار محصول جدید (هواده، پرو بیوتیک و ضدعفونی کننده) برای قرار گرفتن در فهرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بررسی و معرفی میشود.
وی در پایان از تولید آزمایشی نوعی پروبیوتیک برای مقابله با بیماری ahpnd با همکاری شرکت دانش بنیان خبر داد.
*محمد شجاعیان زنجانی
