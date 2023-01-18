بیش از ۶ هزار تن بار میوه و صیفی وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به مهر گفت: شب گذشته با مساعد شدن آب و هوا و بهبود راه‌ها بار زیادی وارد تهران شد و قیمت میوه و صیفی جات در بازار دو هزار تومان کاهش یافت. به این ترتیب پیاز زنجانی با نرخ ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان پیاز بروجرد و بجنورد هر کیلو ۱۷ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار به فروش رسید.

وی افزود: پیاز دست چین زنجانی که عموماً برای صادرات است برای توزیع در مناطق شمالی شهر با نرخ هر کیلو ۱۹ هزار تومان فاکتور شد. با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه صادرات پیاز دیگر برای بازرگانان صادرات صرفه اقتصادی ندارد. پیش تر روزانه دو هزار تن پیاز به کشورهای پاکستان و عراق صادر می‌شد. دو هفته آینده پاکستان نیز پیازهای خود را برداشت می‌کند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با بیان اینکه د ۱۰ روز آینده پیاز بندر عباس نیز به تهران می‌رسد، گفت: شب گذشته ۸۰۰ تن پیاز، ۲۳۰۰ تن پرتقال شمال و جنوب و نارنگی، ۲۰۰۰ تن سیب، ۱۸۰۰ تن سیب زمینی و ۱۵۰۰ تن صیفی جات وارد تهران شد. بر اساس قیمت‌های درج شده در فاکتور خرده فروشان سطح شهر باید با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی میوه و سبزیجات را به فروش برسانند. مثلاً اگر پیاز در میدان مرکزی تره بار تهران هر کیلو ۱۶ هزار تومان فاکتور شده در میوه فروشی‌ها نباید بیشتر از ۲۰ هزار تومان اتکت زده شود. شهروندان در صورت مشاهده گران فروشی می‌توانند به اتحادیه شکایت کرده و بازرسان تعزیرات رسیدگی کرده و افراد خاطی جریمه می‌شوند.

دارایی نژاد درباره درصد سودها عنوان کرد: صیفی جات اعم از هندوانه، طالبی، گرمک و… باید با ۳۰ درصد افزایش نسبت به قیمت عمده فروشی و فرنگی جات مانند سبزی جات، سیب زمینی و… ۳۵ درصد بیشتر از نرخ فاکتور شده در میدان مرکزی میوه و تره بار به فروش برسد.