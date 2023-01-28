حمید عزیزی که هفته گذشته برای دومین دوره متوالی رای حداکثری اعضای مجمع فدراسیون گلف را برای تصدی این فدراسیون کسب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آنچه به وی در مسیر این ابقا کمک کرد و همچنین اهداف و برنامه های پیش رو توضیح داد.

وی با تاکید بر ارزشمند بودن اعتماد دوباره اعضای مجمع و ابراز امیدواری نسبت به اینکه با کمک خودِ آنها مسئولیتش در دوره چهار ساله جدید را به سرانجام برساند، گفت که مهمترین دغدغه و اولویتش در آغاز دوره جدید، بررسی آرای منفی مجمع و دلیل آن است.

رئیس فدراسیون گلف در این زمینه با یادآوری اینکه مجمع انتخاباتی این فدراسیون با حضور ۵۱ عضو و سه کاندیدا برگزار شد، خاطرنشان کرد: در ترکیب مجمع قاعدتا افرادی بودند که تازه اضافه شدند و شاید هم در جریان خیلی امور نبودند اما به هر حال از میان آنها تعداد ۱۵ نفر من را تایید نکرده و ترجیح دادند به دو کاندیدای دیگر رای مثبت بدهند و این یعنی داشتن حداقل ۱۵ مخالف که جای بررسی دارد.

وی افزود: اینکه چه عاملی رای مخالف این افراد را موجب شده است مهترین مسئله ای است که در آغاز کار باید پیگیر آن باشم. قطعا در این زمینه اقدام به نظر سنجی خواهد شد. احتمالا افرادی که با رای خود مخالفت شان را نشان داده اند، دیدگاه هایی دارند که می تواند برای پوشش مشکلات و ضعف های احتمالی کمک حال باشیم. برای اطلاع از این دیدگاه های کاملا آماده ایم.

عزیزی تاکید کرد: در عین حال قدردان ۳۶ نفری هستم که در مجمع اخیر رای به ادامه حضور من دادند و فکر می کنم که این نتیجه فعالیت هایی باشد که طی چهار سال گذشته در فدراسیون گلف به سرانجام رسید. شخصا برای انتخابات اخیر گارد انتخاباتی نگرفتم، خیلی ساده لباس پوشیدم به مجمع رفتم و اینگونه مورد لطف اعضا قرار گرفتم. این نشان می دهد که حتما بخشی از فعالیت های انجام شده طی چهار سال گذشته درست بوده و باید با قدرت بیشتر پیگیر آنها باشیم علاوه بر اهداف و اولویت های جدید در نظر گرفته شده.

رئیس فدراسیون گلف با بیان اینکه چهار سال پیش اولین دوره ریاست در این فدراسیون را با آسیب شناسی آغاز کرد، گفت: از این کار چند نتیجه گرفتیم که مهمترین شان مربوط به رسانه بود چراکه در سبد رسانه ها جایگاه گلف نزدیک به صفر بود. این اولین و مهمترین مسئله ای بود گلف بابت آن متضرر می شد. بنابراین در این زمینه و با استفاده از ظرفیت خودِ رسانه ها اقدام به برطرف ضعف موجود کردیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم.

وی گسترش کرسی های بین المللی را از دیگر فعالیت های مثبت و مثمرثمر در دوره اخیر فدراسیون گلف عنوان کرد و یادآور شد: وقتی وارد فدراسیون شدم، گلف هیچ کرسی بین المللی نداشت اما زمانیکه به پایان دوره رسیدم تعداد آنها به ۶ کرسی افزایش پیدا کرده بود.

عزیزی بر مورد توجه قرار گرفتن ظرفیت نیروی انسانی در دوره اخیر فدراسیون گلف تاکید کرد و گفت: تلاش داشتیم با برگزاری دوره های مختلف افراد جدیدی را درحوزه های مختلف فعال کنیم. در مجموع طی این مدت اقدامات زیادی برای «نخستین بار» انجام شد با این هدف ورزشکار، مربی و داور بیشتری داشته باشیم.

رئیس فدراسیون گلف با بیان اینکه یکی از ضعف هایی که در بدو ورود به این فدراسیون با آن مواجه بودم مربوط به زیرساخت ها و عدم دسترسی کافی به آنها بود، گفت: باید به اندازه ای در این حوزه و در راستای گسترش زیر ساخت ها پیش می رفتیم که دسترسی های عموم تسهیل می شد. اولین روزی که ریاست در فدراسیون گلف را آغاز کردم در کل کشور ۲۱۰ میدان مینی گلف داشتیم اما امروز که در اولین روزهای دومین دوره ریاست به سر می بردم این تعداد به ۱۳۰۰ میدان گلف افزایش یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این تلاش داشتیم تا پورت گلف را توسعه دهیم. در این راستا اقدام به ساخت ابزار قابل حمل مینی گلف کردیم. این تولید انبوه داخلی به گسترش آموزش که جزو دغدغه های مان بود، کمک زیادی داشت.

عزیزی در ادامه این گفتگو اولویت هایش برای دومین دوره ریاست در فدراسیون گلف را موردتوجه قرار داد و در این زمینه بر به سرانجام رساندن زمین گلف ۲۷ میدانی که در دست ساخت است و همچنین بهره برداری از آکادمی ملی گلف تاکید کرد.

رئیس فدراسیون گلف در تشریح این اقدامات با بیان اینکه مساحت اصلی و استاندارند زمین گلف ۶۰ هکتار است، تصریح کرد: تملک، احداث و نگهدای زمین گلف کار دشواری است. زمین گلف استاندارد باید ۱۸ میدان داشته باشد. در مجموعه ورزشی انقلاب یک زمین گلف در اختیار داریم اما با ۵ میدان کمتر؛ بنابراین اینکه یک زمین گلف استاندارد ۱۸ میدانی داشته باشیم از مهمترین برنامه ها برای چهار سال پیش رو است.

وی گفت: ساخت چنین زمینی از دوره قبل و با کمک بخش خصوصی در جوار فرودگاه امام خمینی (ره) آغاز شد. این زمین به ۲۷ میدان شامل ۱۸ میدان بازی و ۹ میدان تمرینی مجهز می شود. در داخل شهر با توجه شرایط دشوار تملک زمین ۶۰ هکتاری امکان داشتن زمین استاندارد گلف نیست. بنابراین سعی داریم این زمین نیمه ساخت را به هرچه زودتر به مرحله بهره برداری برسانیم تا مهمترین کمبود گلف در کشور برطرف شود.

به گفته عزیزی، همزمان با بهره برداری از زمین گلف موردنظر، به سرانجام رساندن آکادمی ملی گلف هم دنبال خواهد شد. وی در این زمینه توضیح داد: برای اینکه زمین گلف بعد از افتتاح قابلیت استفاده را به معنای واقعی داشته باشد باید یک آکادمی داشته باشیم تا اینگونه شرایط برای افرادی که از شهرستان ها به تهران سفر می کنند و اقامت آنها مهیا شود. ساخت و ساز این آکادمی هم پیش از این در مجموعه انقلاب آغاز شد و حالا باید برای تسریع در روند تکمیل آن برنامه ارائه دهیم.

رئیس فدراسیون گلف در بخش پایانی این گفتگو در مورد هزینه لازم برای ساخت و تجهیز زمین گلف و آکادمی ملی گلف گفت: زمین گلف که با کمک بخش خصوصی ساخته می شود. در مورد آکادمی هم پیش از این پیش بینی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد بودجه شده بود که با توجه به تورم و افزایش هزینه ها احتمالا حالا به دوبرابر این بودجه نیاز داشته باشیم.