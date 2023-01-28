تبیین دستاوردهای انقلاب رویکرد برنامه های دهه فجر در ساوه است

حسین محمودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای دهه فجر سال جاری گفت: پیروزی انقلاب اسلامی که مرهون رهبریهای مدبرانه امام خمینی (ره) و حضور یکپارچه مردم متدین و آموزههای دین مقدس اسلام و مکتب تشیع بوده است تأثیر فراوانی بر تحولات داخلی، منطقهای و جهانی داشته است که با اندکی تأمل میتوان به این دستاوردها پی برد.
وی افزود: با وقوع انقلاب اسلامی زمینهای فراهم شد تا ارزشها و احکام اسلام جامه عمل به خود پوشاند و جامعه اسلامی رنگ الهی به خود بگیرد این دستاورد عظیم حرکت چندین هزار ساله انبیا و اولیای الهی برای استقرار حکومت دینی به ثمر رساندند.
محمودی فر اظهار کرد: انقلاب اسلامی در عرصههای داخلی و بین المللی دستاوردهای فراوانی را به هم داشته است که شناخت آنها میتواند حقایق، پیش و پس انقلاب را بهتر نمایان سازد.
وی تأکید کرد: بر اساس واقعیت انقلاب اسلامی در عرصههای داخلی و بین المللی و همچنین عرصههای صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان، امور دفاعی، هستهای، لیزر، دانش بنیان و غیره پیشرفتهای گسترده ای داشته که حاکی از کارآمدی نظام اسلامی دارد.
محمودی فر با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای ایام الله دهه مبارک فجر تصریح کرد: برگزاری مسابقه فرهنگی دلنوشته ای به مقام معظم رهبری با مشارکت آموزش و پرورش، نمایشگاه روز شمار انقلاب، نمایشگاه خوشنویسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) همایش فرزندپروری در عصر مدرن (راههای برقراری ارتباط مؤثر با فرزندان، دیدار با خانواده شهدای هنرمند (طول دهه فجر) - اکران فیلمهای برگزیده جشنواره عمار (طول دهه فجر) -جشن میلاد حضرت علی (ع) و تجلیل از پدران و خواهران فعال قبل از انقلاب بخشی از برنامههای اداره ارشاد ساوه عنوان کرد.
وی ادامه داد: اجرای نمایشهای طنز و جنگ شادی (طول دهه فجر)، اکران فیلمهای سینمایی به ویژه مدارس به صورت نیم بها، رونمایی از کتاب، برگزاری نمایشگاه طراحی و نقاشی، اجرای شعر و موسیقی محلی درطول دهه فجر، از دیگز برنامههای دهه مبارک فجرارشاد ساوه است.
