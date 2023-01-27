واکنش صهیونیست ها به عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، عملیات شهادت طلبانه شامگاه جمعه در قدس اشغالی که به هلاکت دست کم ۷ صهیونیست و زخمی شدن بیش از ۱۰ نفر دیگر منجر گردید، با واکنش محافل صهیونیستی مواجه شد.

بر اساس این گزارش، «ایتمار بن گویر»، صهیونیست تندرو در اظهاراتی در محل وقوع عملیات گفت: این عملیات بدترین عملیاتی است که در سال های اخیر با آن مواجه شدیم.

پلیس رژیم اشغالگر هم گفت: این یکی از بدترین حملاتی است که طی سال های اخیر در معرض آن قرار گرفتیم.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک امدادگر صهیونیست که در محل عملیات قدس حضور داشت، اعلام کرد که وی زخمی‌ها و کشته شدگان را در تمام خیابان نیفی یعقوب مشاهده کرده است.

وی افزود: بیشتر آنها از ناحیه فوقانی بدن مورد اصابت قرار گرفته بودند. برخی روی جاده و برخی در پیاده رو افتاده بودند. صحنه بسیار دشواری بود.

شهرک نشینان «نفیه یعقوب» هم درباره عملیات قدس گفتند: این دشوارترین حمله‌ای است که اسرائیل طی دهه گذشته با آن مواجه شده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت هم گفت که شهرک نشینان علیه بن گویر فریاد می‌زدند: این حادثه در دوره وزارت تو اتفاق افتاده است.

لازم به ذکر است که منابع فلسطینی شامگاه جمعه از عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی خبر دادند.

در این عملیات مقاومتی که درپی تیراندازی یک جوان فلسطینی به وقوع پیوست، دست کم ۷ صهیونیست کشته و شماری دیگر زخمی شدند.