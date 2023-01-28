«آه سرد» با قصه یک انتقام در مسیر «فجر»/ اولین اطلاعات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اولین اطلاعات از فیلم سینمایی «آه سرد» به کارگردانی ناهید عزیزی و تهیهکنندگی رضا محقق اعلام شد.
این فیلم در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر رونمایی میشود و در بخش سودای سیمرغ رقابت میکند.
«آه سرد» اولین فیلم بلند داستانی در کارنامه ناهید عزیزی است که فیلمنامه آن را نیز خودش نوشته است. همچنین این فیلم کاملاً در بخش خصوصی ساخته شده است.
علی باقری، ایمان صدیق بازیگران اصلی این فیلم هستند. محمد اشکانفر، سالار دریامج، امیر شمس، امیر آرام، کوروش اشراقی، حسام رضاییان، اهورا بهرامی، برسام بهرامی دیگر بازیگران این فیلم هستند که با فیلمنامه و حال و هوایی متفاوت ساخته شده است.
در خلاصه داستان «آه سرد» آمده است: «بها و بهرام در جادهای همراه و همسفر شدهاند بیآنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. بها در فکر انتقام است تا به رنج هایش پایان دهد…»
همچنین به مناسبت حضور در فجر از نخستین عکس این فیلم رونمایی شد.
برخی از عوامل «آه سرد» عبارتند از نویسنده و کارگردان: ناهید عزیزی صدیق، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینیتیرانی، مدیر صدابرداری: آرش برومند، طراح گریم: سید جلال موسوی، تدوینگر: پویان شعلهور، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، آهنگساز: فواد قهرمانی، اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی، آرش کاظم زاده، جلوه های ویژه بصری: هادی اسلامی، برنامهریز و دستیار کارگردان: صالح غربیجوان، طراح صحنه و لباس: ناهید عزیزی صدیق، هماهنگی تولید: امیرمهدی نوری، طراح پوستر: احسان برآبادی، دستیار تدوین: مصطفی وزیری، مدیر صحنه: علی کاشانی، دستیار یک فیلمبردار: سیدمهدی حسینی، دستیار دوم کارگردان: شبنم شعاریان، گروه تدارکات: محمد وطنچی، حمید صالحیزاده، محسن زندی، منشی صحنه: مهران رضایی، دستیاران فیلمبردار: علی افضلی، وحید حاتمیکیا، رضا دعاوی و سیدفرشاد شورابی، عکاس: محمود بهرامی، مجری گریم: حسین محمدنژاد، دستیار صدابردار: علیرضا متقی، دستیار لباس: زهرا امیری خدمات: محمدرضا مقراضی و سپهر مقراضی، تیتراژ: محمدرضا دوستی، پخش بینالملل: الهه نوبخت، سرمایهگذار و مجری طرح: احمد بهرامی، مشاور رسانهای: نغمه دانشآشتیانی و تهیهکننده: رضا محقق.
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